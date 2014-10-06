Home Gadget e Curiosità Le cuffie Parrot Zik 2 belle e con touch control

di Redazione 06/10/2014

Le cuffie Zik prodotte da Parrot non sono una novità assoluta, ma questo remake targato versione 2 porta alcune novità decisamente interessanti. Prima di tutto le nuove 2.0 sono molto più belle delle precedenti, questo significa che potete portarle in giro sulla vostra testa senza assomigliare ad un pilota di aeroplano. Si certo sono ancora abbastanza grandi ma d'altra parte hanno anche una resa audio molto buona. Il design è dovuto alla collaborazione di Parrot con la casa Francese don Philippe Starck. Indipendentemente dall'aspetto che comunque ha fatto passi da gigante rispetto alla versione precedente, mantengono invece alcune delle caratteristiche tecniche che le avevano rese così innovative all'uscita e ne aggiungono altre ugualmente interessanti. Prima di tutto le Zik 2.0 dispongono ancora della connettività Bluetooth ed hanno un'interessante funzione di riduzione del rumore, inoltre possono essere controllate attraverso il classico gesto dello swipe su una delle cuffie attraverso un comodo touch control. Utile anche la funzione di Head Detection che entra in azione quando le cuffie vengono spostate intorno al collo ed interrompe di conseguenza l'erogazione della musica. Naturalmente possono essere connesse allo smartphone e sono disponibili in vari colori in modo da poter essere abbinate all'estetica del vostro telefono, perché la musica ed il suono sono importanti ma anche il look ha le sue esigenze :-)