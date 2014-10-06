Caricamento...

Primi leak di HTC Nexus 9

Redazione Avatar

di Redazione

06/10/2014

Dell'imminente arrivo del Nexus 9 ne avevamo parlato qui. Avevamo supposto che il costruttore sarebbe stato HTC, oggi alcune immagini leak comparse su twitter dall'utente @upleaks sembrerebbero confermare questa tesi. Nelle immagini si vede chiaramente il logo di HTC in basso sul dorso del tablet, mentre più evidente in verticale si osserva il logo di Nexus. Le immagini sembrerebbero provenire da FCC ovvero l'organismo di governo preposto a regolamentare le comunicazioni radio-televisive per gli stati uniti. Ovviamente si tratta di un leak per cui fino ad ora solo supposizioni, niente che possa essere neanche lontanamente ufficiale o credibile, anche la fonte l'FCC di cui si mormora potrebbe essere una pura illazione. Tuttavia il leak sembrerebbe dare forza a quella voce che vede HTC come probabile costruttore del Nexus 9. Ricordiamo che qualche mese fa attraverso una storia abbastanza complicata erano saltati fuori dei documenti che sembravano già confermare HTC come produttore ufficiale. Il nuovo Nexus potrebbe avere un chip Tegra e potrebbe essere il primo ad essere equipaggiato con Android L.
