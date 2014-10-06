Primi leak di HTC Nexus 9
di Redazione
06/10/2014
T1 pic.twitter.com/yfxumLP1J7
— @upleaks (@upleaks) 6 Ottobre 2014
Nelle immagini si vede chiaramente il logo di HTC in basso sul dorso del tablet, mentre più evidente in verticale si osserva il logo di Nexus. Le immagini sembrerebbero provenire da FCC ovvero l'organismo di governo preposto a regolamentare le comunicazioni radio-televisive per gli stati uniti.
Ovviamente si tratta di un leak per cui fino ad ora solo supposizioni, niente che possa essere neanche lontanamente ufficiale o credibile, anche la fonte l'FCC di cui si mormora potrebbe essere una pura illazione.
Tuttavia il leak sembrerebbe dare forza a quella voce che vede HTC come probabile costruttore del Nexus 9.
Ricordiamo che qualche mese fa attraverso una storia abbastanza complicata erano saltati fuori dei documenti che sembravano già confermare HTC come produttore ufficiale. Il nuovo Nexus potrebbe avere un chip Tegra e potrebbe essere il primo ad essere equipaggiato con Android L.
Articolo Precedente
Le cuffie Parrot Zik 2 belle e con touch control
Articolo Successivo
Nobel per la medicina. Scoperto il GPS del Cervello
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020