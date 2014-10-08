Apple nuovo evento ufficiale il 16 Ottobre
di Redazione
08/10/2014
È trascorso più o meno un mese dallo show andato in onda il 9 Settembre Al Flint Center durante il quale Apple ha presentato iPhone 6, Apple Watch e iOS 8 ed Apple è pronta a salire di nuovo sul palco. Fino ad ora erano solo rumors e ne avevamo parlato qui, oggi invece la data è ufficiale: il 16 Ottobre Apple andrà in scena di nuovo! Il testo sull'invito formale lascia poche incertezze è recita: "Abbiamo aspettato anche troppo..." Sarà di nuovo il Flint Center ad ospitare l'evento e questo è nuovamente da considerarsi un simbolo. Al Flint Center Apple ha annunciato i prodotti delle grandi svolte a partire dall'annuncio del primo Mac nel 1984, passando per Blue iMac nel 1998, iMac SE nel 1999 e ai nostri giorni iPhone 6 e iWatch. Quale posto migliore dunque del Flint center pere presentare probabilmente il nuovo iPad Air 2 e, si mormora, anche un nuovo Mac Mini? L'attore protagonista per il 16 Ottobre sarà comunque presumibilmente il nuovo iPad. In attesa della presentazione ufficiale tuttavia iniziano a fare la loro comparsa i primi leak. Tinthe.vn ha già mostrato alcune immagini del possibile design del nuovo iPad. Nelle immagini si osservano alcuni bototni arrotondati ed incassati maggiormente nel case. Il TouchID potrebbe comparire posizionato insieme al tasto Home. Nessun leak ancora per l'iMac ma sono in molti a scommettere su un display Retina. Infine il 16 Ottobre probabilmente arriverà anche Yosemite, del quale sappiamo già moltissimo e che probabilmente almeno a nostro avviso contenderà la scena all'iPad.
