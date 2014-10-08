iPad Air 2 ecco i primi leak (dal Vietnam)

L'evento è stato ufficialmente annunciato: il 16 Ottobre Apple presenterà i suoi nuovi prodotti. Tutti aspettano iPad Air 2 naturalmente. In attesa dell'evento immancabili arrivano i primi leak. Questa volta è il vietnamita Tinhte.vn a pubblicare per primo immagini rivelazione di quello che dobbiamo aspettarci dal nuovo iPad. Apparentemente il nuovo iPad avrà uno spessore di soli 7 mm, ovvero circa mezzo millimetro più sottile della generazione attuale. Il tasto del volume potrebbe essere maggiormente incassato nel case, mentre il sensore Touch ID che nei nuovi device di Apple occupa un ruolo fondamentale potrebbe trovare spazio insieme al tasto Home. Ricordiamo che Apple Pay, il sistema innovativo di pagamento che Apple ha presentato il 9 Settembre vedrà la luce probabilmente proprio il prossimo mese, ed il Touch ID è uno dei componenti fondamentali concepito per utilizzare correttamente Apple Pay. Come sempre un leak e un leak e come tale potrebbe rivelarsi un falso clamoroso oppure una verità indovinata. Avremo le nostre certezze solo il 16 Ottobre se come è ipotizzato il nuovo iPad verrà presentato. È anche vero che Tinthe.vn non è nuovo a queste rivelazioni e aveva già anticipato l'aspetto di alcuni mostri sacri come iPhone 4s e iPhone 5s prima che venissero annunciati ufficialmente al mondo.