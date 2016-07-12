Amazon Prime Day: tutte le offerte del 12 luglio 2016
di Redazione
12/07/2016
Amazon Prime Day, capitolo secondo. Oggi, martedì 12 luglio 2016, sono iniziate 24 ore di sconti su tantissimi prodotti del colosso dell’e-commerce. Indiscrezioni circolano già dai giorni scorsi in merito alle tipologie di prodotti in saldo e qualcuno è riuscito addirittura a procurarsi l’elenco completo. Nei meandri del Web, infatti, è stata messo a disposizione un file Excel contenente la lista dei prodotti effettivamente in saldo da oggi e consultabile a questo indirizzo. Tra le offerte di Amazon Prime Day in evidenza, c’è ad esempio un notebook HP Pavilion al prezzo di 649,90 contro 899,99 euro e un risparmio di 250 euro. Tanti sconti anche sui prodotti Kindle e sul tablet Amazon Fire disponibile a 49,99 euro anziché 74,99 euro. L’Estrattore di succo Philips HR1883/31 è in saldo a 174,90 euro contro 349,99 euro. In saldo anche lo smartphone Honor 7, venduto al prezzo di 254,99 euro, col 16% di sconto. PlayStation 4 con hard disk da 500 GB in bundle con Uncharted 4: Fine di un Ladro viene venduta al prezzo di 299,90 euro. Solo il videogame, invece, lo si può acquistare a 44,90 euro contro i 74,99 euro abituali. Basta scorrere l'home delle offerte per trovare sicuramente qualcosa di proprio interesse.
Amazon Prime Day: come e perchéAmazon Prime è un servizio in abbonamento che consente l’acquisto di tantissimi prodotti con consegna gratuita pagando una quota di 19,99 euro l’anno. In totale, i prodotti in saldo offerti del secondo Amazon Prime Day sono 100 mila. Le offerte si susseguono nel corso della giornata con nuovi prodotti in saldo inseriti ogni 5 minuti. L’obiettivo è quello di battere il record dello scorso anno, quando durante il primo Prime Day, utenti da tutto il mondo hanno ordinato qualcosa come 398 prodotti al secondo. Le prime offerte messe online scadranno alla mezzanotte di stasera.
