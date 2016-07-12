Home Gadget e Curiosità Google, in arrivo due smartwatch Nexus con assistente incorporato

Google, in arrivo due smartwatch Nexus con assistente incorporato

12/07/2016

Il 2016 è stato un anno chiave per l'arrivo di tante proposte incentrate sul mondo dei wearables in generale e, in maniera più specifica, per gli smartwatch. Dopo l'ingresso in campo di dispositivi di qualità come LG G Watch Urbane, Sony Smartwatch, Samsung Gear S2 e ovviamente Apple Watch, è giunto il momento di Google, che starebbe dedicando la sua attenzione allo sviluppo di due nuovi smartwatch Nexus dotati di Google Assistant. I due smartwatch Nexus prodotti da Big G andranno ovviamente a competere con le proposte high-end di categoria, e come i loro "cugini" smartphone prodotti con la collaborazione di HTC, sono al momento noti con i loro nomi in codice: Angelfish e Swordfish. I dispositivi fanno ovviamente parte del "Nexus Program" e pertanto utilzzeranno l'ultima release disponibile della piattaforma Android, prima di ogni altra alternativa in arrivo. Google smartwatch Nexus: rivelate le prime specifiche tecniche e le funzioni più utili I due Google smartwatch saranno differenti a partire dal target a cui sono indirizzati: Angelfish sarà decisamente più incentrato a servire un'utenza sportiva, essendo di dimensioni maggiori, più robusto e dotato di sensori per la rilevazione del battito cardiaco, oltre a tre pulsanti multifunzione per passare comodamente da una schermata all'altra, connettività LTE e GPS per le uscite outdoor. Sappiamo invece da alcune informazioni recentemente trapelate che Swordfish sarà del tutto simile ai più piccoli Pebble (in particolare, al modello Time Round), avrà in dotazione un solo pulsante ma sarà comunque ben preparato ad interagire con i nuovi sistemi smart home e ovviamente con Google Assistant, il nuovo assistente virtuale che nelle intenzioni di Big G si confronterà direttamente con l'efficienza di Siri e Cortana. Google Assistant sarà un'estensione di Google Now ed è stato mostrato al pubblico durante la scorsa Google I/O 2016, e risponderà alle nostre domande e richieste di informazioni sui temi più interessanti del Web e non in un batter d'occhio. L'arrivo di un software simile su entrambi i Google smartwatch richiederà sicuramente un nuovo design ai quadranti (che si prospettano comunque circolari e non quadrati), affinché si possa interagire alla perfezione con la nuova IA in fase di sviluppo. Ci attendiamo quindi nuovi dettagli in arrivo durante l'estate, sapendo che entro qualche mese Google dovrà provvedere anche al lancio di Marlin e Sailfish, i due nuovi smartphone Nexus con Android 7.0 Nougat incorporato.