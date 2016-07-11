Fantasfida si prepara alla nuova stagione: rilasciata l’app per iOS
11/07/2016
Cos’è Fantasfida?Se vi state chiedendo cosa sia Fantasfida, vi facciamo un breve riassunto. Si tratta di una piattaforma di daily fantasy sport, un concetto che si avvicina molto a quello che in Italia abbia sempre chiamato fantacalcio. Attenzione a non fare confusione però, perché in questo caso sebbene la base del gioco sia molto simile, lo sviluppo è completamente diverso. Infatti su Fantasfida si possono comporre le proprie formazioni e schierarle contro altri giocatori ma la dinamica di gioco prevede che ogni giorno ci siano nuovi tornei ai quali partecipare e di conseguenza la possibilità di riscegliere i giocatori da acquistare. Inoltre il sistema dei punteggi è completamente diverso, visto che non si basa su valutazione arbitrarie della stampa specializzata ma su rilevazioni effettuate da Opta Sports, una della aziende più importanti al mondo nell’analisi ed elaborazione dei dati sportivi, partner peraltro delle maggiori squadre europee e dei principali network sportivi.
Perché un’app?Da dove nasce la necessità di avere un app per giocare a Fantasfida? Principalmente dal fatto che il calcio è a sua volta uno sport estremamente imprevedibile, con cambi dell’ultimo secondo e strategie che variano in tempo reale. Dunque avere uno strumento che consente di adattare le proprie formazioni a quelle che realmente vengono schierate in campo è un vantaggio non da poco per gli utenti. Inoltre si possono seguire le prestazioni dei singoli giocatori proprio mentre le gare sono in corso, vivendo così una partita nella partita. Insomma Fantasfida, a un anno dal suo arrivo sul palcoscenico dei daily fantasy sport, non lascia ma raddoppia. E per il campionato 2016/2017 i fantallenatori avranno anche l’app come arma in più per arrivare alla vittoria.
