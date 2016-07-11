Caricamento...

Fantasfida si prepara alla nuova stagione: rilasciata l’app per iOS

11/07/2016

Questa è stata e sarà un’estate all’insegna del pallone, con ben tre manifestazioni calcistiche di livello internazionale spalmate su giugno, luglio e agosto: a dare il via al calcio d’estate è stata la Copa America del Centenario, vinta dal Cile, poi sono partiti gli Europei, che hanno raggiunto il punto più alto con la finale di domenica tra i padroni di casa della Francia e il Portogallo, mentre ad agosto ci saranno le Olimpiadi di Rio 2016, con un torneo calcistico che vedrà alcuni dei migliori prospetti del calcio mondiale confrontarsi per la medaglia d’oro. Insomma, quale miglior momento per Fantasfida, il fantacalcio online a premi di Digital Bros, per rilasciare la propria app per iOS? La global company nata in Italia nel 1989 ha infatti deciso di prepararsi alla nuova stagione calcistica con una nuova applicazione che permetterà alle migliaia di fantallenatori registrati sul portale di poter gestire le proprie formazioni e i propri tornei direttamente da smartphone e tablet, in maniera più agile e dinamica, garantendo così un’esperienza di gioco di livello ancora più alto.

Cos’è Fantasfida?

Se vi state chiedendo cosa sia Fantasfida, vi facciamo un breve riassunto. Si tratta di una piattaforma di daily fantasy sport, un concetto che si avvicina molto a quello che in Italia abbia sempre chiamato fantacalcio. Attenzione a non fare confusione però, perché in questo caso sebbene la base del gioco sia molto simile, lo sviluppo è completamente diverso. Infatti su Fantasfida si possono comporre le proprie formazioni e schierarle contro altri giocatori ma la dinamica di gioco prevede che ogni giorno ci siano nuovi tornei ai quali partecipare e di conseguenza la possibilità di riscegliere i giocatori da acquistare. Inoltre il sistema dei punteggi è completamente diverso, visto che non si basa su valutazione arbitrarie della stampa specializzata ma su rilevazioni effettuate da Opta Sports, una della aziende più importanti al mondo nell’analisi ed elaborazione dei dati sportivi, partner peraltro delle maggiori squadre europee e dei principali network sportivi.

Perché un’app?

Da dove nasce la necessità di avere un app per giocare a Fantasfida? Principalmente dal fatto che il calcio è a sua volta uno sport estremamente imprevedibile, con cambi dell’ultimo secondo e strategie che variano in tempo reale. Dunque avere uno strumento che consente di adattare le proprie formazioni a quelle che realmente vengono schierate in campo è un vantaggio non da poco per gli utenti. Inoltre si possono seguire le prestazioni dei singoli giocatori proprio mentre le gare sono in corso, vivendo così una partita nella partita. Insomma Fantasfida, a un anno dal suo arrivo sul palcoscenico dei daily fantasy sport, non lascia ma raddoppia. E per il campionato 2016/2017 i fantallenatori avranno anche l’app come arma in più per arrivare alla vittoria.
