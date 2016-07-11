Smartwatch pericolosi: possono rivelare il pin del bancomat
di Redazione
11/07/2016
Smartwatch: come evitare furti di dati?La ricerca si rivela particolarmente importante, perché mette in guardia dai rischi che comportano smartwatch e altri dispositivi indossabili. Gli hacker, infatti, potrebbero introdursi in questo tipo di dispositivi tramite Bluetooth ed entrare in possesso di dati sensibili, come appunto i movimenti effettuati durante un prelievo al bancomat e che rivelano in sostanza il codice Pin. Il team di ricerca, puntualizza al termine dei test di non avere una soluzione, ma invita gli sviluppatori ad avere maggiori accortezze implementando un sistema di crittografia in grado di aumentare la sicurezza nella comunicazione tra smartwatch e sistemi operativi.
