Snapchat Memories, arriva una nuova funzione per archiviare foto e video

di Redazione 11/07/2016

La maggior parte di noi, soprattutto se siamo appassionati di instant messenger e app dedicate alle chat in generale, avrà sicuramente avuto a che fare col sempre più amato Snapchat. Nata per consentire lo scambio rapido di messaggi da visualizzare per alcuni secondi prima della loro cancellazione definitiva, l'app si dichiara pronta a cambiare in parte la propria natura, fino ad oggi incentrata sull' "oblio" dei contenuti, dando spazio ad un modello di memorizzazione dei contenuti scambiati. Nonostante i nuovi feature in arrivo richiedano una certa prudenza soprattutto da parte di chi tiene alla propria privacy, Snapchat Memories è una funzione che ci permetterà di salvare in un'apposita sezione tutte le immagini e i video inviati ai nostri contatti, che rimarranno inoltre memorizzati sui server dell'app per futura consultazione. Si tratta di un upgrade che vedrà a breve la luce su tutti i dispositivi che hanno installato Snapchat, che fino ad oggi si è inoltre guadagnata lo status di "applicazione fotografica di default" con cui riprenderee persone ed eventi. Snapchat Memories: foto e video conservati per sempre? Snapchat Memories, come avremo capito, è una rivoluzione per l'app ideata dal founder Evan Spiegel. Il tradizionale modello di conservazione degli scatti di 24 ore viene sostituito dalla possibilità concreta di memorizzare tutti i contenuti più importanti della nostra vita, così come di ricombinarli attraverso un editor apposito per creare le cosiddette "Storie", ovvero sequenze di scatti che ci racconteranno per immagini un evento per noi significativo. E' naturale che questa innovazione abbia un impatto importante sull'approccio al social di oltre 150 milioni di utenti che fino ad oggi accedevano quotidianamente rassicurati dalla possibilità di cancellare subito i propri scatti. Viene quindi a mancare uno dei pilastri dell'offerta di Snapchat, scelta che però è stata accolta in diversi casi con entusiasmo, in quanto molti utenti hanno lamentato in passato l'impossibilità di reperire immagini importanti per riutilizzarle o semplicemente ricordare bei momenti. Come si evolverà il futuro dell'app di instant messaging? Questo improvviso cambiamento di assetto è il preludio a nuove funzioni in arrivo? Non ci resta che scoprire l'impatto che avrà sui suoi milioni di utenti nei prossimi mesi, una valutazione che coinvolgerà sia i giovanissimi che i più adulti, dal momento che l'uso di Snapchat è in considerevole crescita, negli ultimi tempi, anche tra gli over 30.