Rivolta dei tassisti in Francia contro Uber POP
di Redazione
25/06/2015
Secondo quanto riportato da Reuter, il ministro degli interni francese Bernard Cazeneuve ha emesso un decreto per sospendere temporaneamente il servizio Uber POP per motivi di ordine pubblico.
Non si è fatta attendere la reazione di Uber che tramite un portavoce ha duramente contestato l'operato di Cazeneuve accusandolo di avere sospeso Uber POP prima che le leggi del normale stato di diritto potessero verificare se si tratta di un servizio legale o illegale.
Un altro paese europeo si ribella a Uber dunque, provocando una frazione fra i tassisti che difendono il loro lavoro ed il loro reddito e i cittadini che vedono in Uber una fonte di risparmio per i passeggeri e una fonte di guadagno per gli autisti.
La compagnia con sede in San Francisco è valutata attualmente qualcosa come 40 milioni di dollari e conta investitori importanti come la banca Goldman Sachs e la stessa Google.
François Hollande where are the fucking police??? is it legal for your people to attack visitors? Get your ass to the airport. Wtf???— Courtney Love Cobain (@Courtney) 25 Giugno 2015
