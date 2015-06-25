Asus VivoWatch perfetto per lo sport, prezzo sotto i 150€

Arriva in Italia Asus VivoWatch,
l'atteso sportwatch per gli amanti del fitness, che era stato presentato in anteprima
durante la Milano Design Week.
Il VivoWatch
si presenta con un look elegante e una cassa in acciaio inossidabile con certificazione IP67
che lo rende idoneo ad essere utilizzato anche sott'acqua fino alla profondità di un metro per un massimo di 30 Minuti. Il VivoWatch
è progettato per sincronizzarsi facilmente con gli smartphone della serie Android a partire dalla versione 4.3 ed i sistemi iOS a partire dalla versione 8.1.
Il termine sportwatch coniato per questo prodotto sottolinea la sua vocazione ad essere il compagno di allenamento perfetto per chi pratica sport, tuttavia rimangono disponibili alcune funzionalità tipiche di uno smartwatch progettato per un uso generico, come la vibrazione sulle chiamate telefoniche in arrivo.
Cuore pulsante del VivoWatch è l'APP HiVivo
che registra tutte le attività fisiche dell'utente, compreso il monitor della frequenza cardiaca
senza bisogno di indossare il pettorale. Il sistema rileva la frequenza cardiaca in tempo reale in modo da poter meglio gestire la propria sessione di allenamento. Altri sensori integrati consentono il conteggio dei passi, il calcolo delle calorie bruciate
, l'indice di UV che consente di controllare il livello di esposizione ai raggi UV
, la misura della qualità del sonno
.
L'insieme dei dati raccolti rispetto all'attività fisica incrociato con l'indice della qualità del sonno restituisce una particolare misurazione chiamata indice della felicità
(HI), in realtà si tratta di un generico indicatore della salute complessiva e dello stile di vita dell'utente.
L'attenzione che Asus ha dedicato ai particolari per questo wearable dedicato al mondo del fitness, si denota anche dalla presenza di luci led che si accedono con diversi colori indicando l'avvicinarsi o l'allontanarsi dalla soglia aerobica.
Interessante anche la funzionalità di coach che invia una notifica all'utente incoraggiandolo a muoversi quando ad intervalli regolari.
Eccezionale la durata della batteria, dichiarata fino a 10 giorni in modalità normale e fino a 24 ore in modalità fitness con cardiofrequenzimetro attivo.
Il prezzo consigliato ai rivenditori per l'Asus VivoWatch è di 149€ Euro IVA inclusa.
