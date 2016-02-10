Caricamento...

Samsung: i nuovi smartwatch ci riconosceranno dalle vene

10/02/2016

Samsung lancerà presto nuovi smartwatch in grado di riconoscerci tramite le vene. Avete letto bene: si tratta di una funzione letteralmente rivoluzionaria e che si baserà su un sensore ad infrarossi che riconoscerà colui il quale indossa lo smartwatch dal sistema venoso del polso. Il brevetto è stato depositato dall’azienda coreana nel mese di luglio del 2015 presso l'USPTO (l’ufficio brevetti degli Stati Uniti), anche se la notizia è divenuta di dominio pubblico solo in queste ore.

Samsung smartwatch: scansione venosa, come funziona?

In pratica, il nuovo sistema si baserà su un sensore a infrarossi che effettua una prima scansione del sistema venoso dell’utente sul dorso della mano, ne rileva la struttura e la comparerà con le successive immagini dei polsi delle altre persone che indosseranno lo smartwatch. Una vera e propria rivoluzione, che offrirà nuove soluzioni per l’autenticazione, non solo a livello di login allo smartphone, ma si apre eventualmente anche ad altre operazioni, come i pagamenti online, l’apertura della propria macchina, della porta di casa e tanto altro ancora. Al momento, non si sa quando questa nuova tecnologia sarà ufficialmente utilizzata da Samsung, ma se supererà i testi che saranno effettuati nei prossimi mesi, sarà uno dei fiori all’occhiello della società coreana. Il brevetto del sensore che scansiona le vene, depositato poco più di sei mesi fa, è accompagnato dal seguente testo:
"Dispositivo indossabile che comprende: un sensore configurato per catturare l'immagine del sistema venoso dell'utente e un processore configurato per: controllare il sensore per catturare l'immagine del sistema nervoso dell'utente che indossa il dispositivo, in risposta a una funzione o applicazione selezionata dall'utente stesso; identificare l'utente paragonando l'immagine catturata del sistema venoso con almeno una di quelle registrate e, in risposta all'aver determinato che l'utente identificato è autorizzato all'esecuzione della funzione o dell'applicazione selezionata, eseguire la funzione o l'applicazione".
Samsung smartwatch
