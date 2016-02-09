Facebook un killer per la batteria dello smartphone
09/02/2016
Facebook è certamente una delle applicazioni maggiormente usata su smartphone. Fuori dalle righe, è abbastanza probabile che l'App del Social blu sia anche uno dei motivi che spingono una certa fascia di utenti a comprare uno smartphone. Di contro è ormai provato che proprio l'App di Facebook è fra le maggiori responsabili del consumo della batteria. Dunque se il vostro iPhone o il vostro telefono Android diventa inutilizzabile prima di sera, è possibile che buona parte della responsabilità sia proprio di Facebook. Un recente articolo pubblicato da The Guardian, mostra come disinstallando l'App Facebook si possa arrivare a risparmiare fino al 20% del consumo della batteria. Percentuali non da poco, in pratica stiamo parlando di quasi 1/5 del monte ore della giornata di attività del cellulare, consumato da Facebook. In sostanza iniziando ad usare il cellulare alle 7 del mattino, su un totale di 12 ore di utilizzo di media, si potrebbe arrivare tranquillamente prolungare la durata della batteria di ulteriori 2 ore e 50. Numeri interessanti se si pensa che stiamo parlando di una sola App. Le ragioni di un consumo così eccessivo della batteria da parte di Facebook sarebbero molteplici, ma sicuramente l'App continua a svolgere una serie di compiti in background anche quando non utilizzata, contribuendo a consumare la batteria. La soluzione? secondo The Guardian, disinstallare Facebook e limitarsi a consultare il social attraverso il browser, Safari per iOS o Chrome per Android potrebbero essere una buona soluzione
