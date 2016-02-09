San Valentino, in aumento le cene romantiche prenotate on line

A San Valentino una cena romantica tra innamorati è d’obbligo, festeggiare il giorno dell’amore a cena, magari davanti la luce soffusa delle candele insieme al proprio partner, è una delle scelte preferite dai romantici di tutti i tempi che vogliono coccolarsi con la persona amata deliziando il palato. Secondo un recente sondaggio di TheFork, azienda leader nella prenotazione online dei ristoranti in Europa e Italia, relativo al comportamento dei foodies a S.Valentino, è atteso un boom di prenotazioni online dei ristoranti non solo per il 14 febbraio, ma anche per il 12 e il 13. Secondo il sondaggio il 62% trascorrerà la Festa degli Innamorati al ristorante, il 17% preferirà una ‘fuga d’amore’ fuoriporta, mentre il 21% passerà una romantica serata a casa.

La coincidenza con la domenica di questo San Valentino 2016, ha favorito le prenotazioni online ai ristoranti non solo per il giorno 14, ma anche per i giorni precedenti del venerdì e del sabato. A fare le prenotazioni sono nella maggior parte dei casi uomini, soprattutto giovani, disposti a spendere anche più del solito per festeggiare con la propria amata il 14 febbraio. Nello specifico il 63% delle prenotazioni ol line sono state effettuate da uomini e il 51% sono state realizzate da persone con meno di 35 anni e lo scontrino medio a persona passa a 34€ da una media generale di 32€.

A San Valentino tante le caratteristiche che gli innamorati ricercano nella scelta della location perfetta per festeggiare insieme l’amore, ma oltre al menu o la carta dei vini, la scelta in primis cade sull’atmosfera romantica che il ristorante può offrire.

Ecco allora alcuni ristoranti tra i più gettonati per festeggiare San Valentino tra le varie città italiane secondo TheFork: A Milano il ristorante Alexander Restaurant conquista gli innamorati perché, in pieno centro tra la movida milanese, è la location ideale per le coppie alla ricerca di una serata romantica e alla “moda”. A Roma spicca La Terrasse, a pochi passi da Villa Borghese, combina un ambiente elegante e una cucina che mixa innovazione e tradizione. A Firenze si può cenare al ristorante Santa Elisabetta, un lussuoso ristorante nel centro di Firenze, dall'ambiente curato e raffinato, ideale per una cena a lume di candela a base di sapori tipici mediterranei.