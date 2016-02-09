Clementino con Facebook in diretta da Sanremo è il più social

Sanremo, questa sera si darà il via alla kermesse e gli artisti si stanno già preparando a gasare, come si suol dire, i propri fan sui social, vera novità di queste ultime edizione del Festival di Sanremo. Vero showman dell’era digitale è Clementino, cantante rap napoletano seguitissimo sui social network.

Se a decidere chi dovrebbe vincere la 66° edizione del Festival di Sanremo fossero i seguaci di Facebook, molto probabilmente ad aggiudicarsi la vittoria sarebbe proprio Clementino, che all’attivo ha ben 1.084.980 di like sulla sua pagina ufficiale in Facebook, una pagina in costante crescita tra l’altro, anche perché a dirla tutta, Clementino sa bene come incuriosire i fan, pronto a mettersi in gioco, cavalcando quest’anno per la prima volta il palco del Teatro Ariston, e facendo affidamento all’uso di una applicazione di Facebook molto carina e particolare, “Trasmetti in diretta” che gli permette di essere molto vicino ai fan che tanto lo ammirano. Lo seguirebbero in coda Rocco Hunt con 882.776 like e al terzo Annalisa con 661.209. Vedi il video

Ieri pomeriggio alle 17,53 Clementino ha avviato l’app di facebook trasmettendo dal suo smartphone un live streaming in cui si riprendeva direttamente dall’interno del Teatro Ariston. Le visualizzazioni sono salite immediatamente alle stelle, superando quota 107mila e conquistando quasi 8mila like e più di 3800 commenti. – “Siamo in diretta, Juagliù non ho parole, qui è l’Ariston. Quand’ero piccolo con mia mamma mi vedevo Sanremo, adesso sto a Sanremo, è una cosa incredibile!” Clementino si presenta con la sua semplicità, l’euforia di chi dal basso è riuscito a trasmettere se stesso attraverso la sola forza della musica. Questo è quello che piace di Clementino. Questo è il motivo per cui i ragazzi lo seguono in tantissimi anche su Facebook. Clementino continua esprimendo apertamente con i fan la sua emozione: – “Juagliù ho un emozione addosso, speriamo che la canzone piaccia!”.

Il rapper si esibirà domani sera 10 febbraio sul Palco dell’Ariston con la canzone “Quando sono lontano”. Il 19 febbraio uscirà invece “Miracolo ultimo round” contenete la canzone con cui è in gara al Festival e 7 inediti più il meglio di Miracolo 1 e 2.