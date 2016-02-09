Home Internet Safer Internet Day 2016: i cyberbulli "per scherzo"

Safer Internet Day 2016: ecco i dati emersi dall’indagine realizzata da Generazioni Connesse a Skuola.net e all'Università degli Studi di Firenze. Sono sempre di più i ragazzi che si connettono prima dei 14 anni, ma per fortuna stanno imparando a stare attenti alla privacy. Dall’indagine emerge che gli adolescenti temono realmente i cyberbulli, ma la percentuale di coloro i quali sottovalutano il fenomeno rimane ancora alta. L’8% degli intervistati, infatti, ammette di aver “vessato digitalmente” un coetaneo in maniera intenzionale, mentre il 10% relega il proprio comportamento vessatorio online nella categoria “scherzo”. Oggi si celebra il Safer Internet Day 2016, ossia la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete promossa dalla Commissione Europea e vi parteciperanno oltre 100 nazioni con lo slogan "Play your part for a better Internet!" (“Fai la tua parte per un Internet migliore”). Alla vigilia dell’importante evento, come dicevamo, sono state effettuate delle indagini, che disegnano il quadro relativo all’uso che i ragazzi di oggi fanno della Rete: il 17% degli intervistati rimane connesso tra 5 e 10 ore al giorno, se consideriamo tutti i dispositivi a disposizione, tra computer, tablet, smatphone e Smart TV. Una percentuale identica, invece, dichiara di essere costantemente connessa. Tra i servizi più adottati, ovviamente, ci sono quelli di chat: WhatApp è l’app preferita dal 90% degli intervistati, seguita da Facebook con il 64%, Instagram (61%) e YouTube (58%). L’uso delle chat sviluppa in alcuni una sorta di dipendenza, anche se solo il 6% ammette di utilizzare le app di messaggistica anche di notte, mentre il 26% le adopera anche a scuola, nonostante siano vietate. Safer Internet Day 2016: il programma In Italia il Safer Internet Day 2016 consta di due eventi: uno al Teatro Palladium di Roma e uno al Piccolo Teatro Strehler di Milano. In contemporanea, la Polizia di Stato terrà in 100 capoluoghi altrettanti workshop sul tema del cyberbullismo. Vi parteciperanno in totale circa 60mila studenti, mentre al contempo alla Camera dei Deputati l'associazione SOS Il Telefono Azzurro Onlus promuove un evento al quale partecipano politici ed esperti.