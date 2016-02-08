Home Facebook Giocare a scacchi con Facebook Messenger, il comando nascosto

di Redazione 08/02/2016

Facebook sta puntando forte su Facebook Messenger ed è noto che il sistema di messaggistica di Facebook non è solo una chat. Tuttavia c'è anche qualche sorpresa non ancora ufficiale ma scoperta da alcuni utenti del social. Se siete in conversazione con una persona è sufficiente digitare "@fbchess play" per dare il via ad una partita a scacchi. Certo non vi aspettate un'interfaccia facile da usare, tutto funziona inserendo dei comandi testuali all'interno della finestrella della chat, ricordando vagamente quello che si faceva qualche trilione di anni fa con i bot di IRC. Se però potete sopravvivere senza drag and drop e potete abituarvi a scrivere i comandi in chat tutto è abbastanza facile e divertente. D'altra parte per ottenere l'elenco dei comandi disponibili è sufficiente scrivere: "@fbchess help" Per gli amanti del gioco e i chatters incalliti ecco un altro modo per passare il tempo nei momenti liberi e senza uscire da Facebook