TAG Heuer Connected smartwatch fashion

di Redazione 09/11/2015

TAG Heuer ha appena presentato il suo primo smartwatch targato android, si chiama Connected. Come previsto è un oggetto che ha il carattere distintivo dell'orologio estremamente curato nei materiali, nel design e nei dettagli. TAG Heuer Connected è a tutti gli effetti un oggetto di stile dedicato ad un pubblico raffinato, e contemporaneamente è uno smartwatch ricco di tecnologia. Probabilmente si tratta di uno dei pochi smartwatch in grado di competere sul piano del design con Apple Watch ad un prezzo inferiore a quello chiesto da Apple per il modello in oro. Anzi TAG Heuer è una firma che da sola è garanzia di stile per un orologio. Il TAG Heuer Connected non sfugge alla mission del brand. L'estetica è molto simile quello di un classico Carrera a cui lo smartwatch si ispira, ed ha tre watch faces intercambiabili che possono quindi variare a seconda delle necessità. Si tratta di un cronografo, una versione classica con i tre elementi minuti, ore, in tre posizioni separate, e una versione GMT con tutti gli orari del mondo. Le tre watch faces sono disponibili nei colori nero, bianco e blu. Ovviamente è possibile installare nuove face dal play store. Il case è in titanio, il cinturino, in gomma vulcanizzata, può essere personalizzato in sei differenti versioni, il diametro dell'orologio è di 46.2mm e lo spessore di 12.8mm. Sono misure per la versione maschile, che per ora è anche l'unica. Una versione femminile potrebbe arrivare a breve. Da un punto di vista strettamente tecnico il processore è un Intel Dual Core da 1.6GHz, 1GB di Ram, 4GB di memoria flash, giroscopio, inclinometro, microfono, motore aptico. Sul piano della connettività il TAG Heuer Connected prevede WiFi 802.11b, Bluetooth 4.1 LE. Buona la durata della batteria che arriva fino a 25 ore. Il sistema operativo è, come già anticipato, Android Wear. Prezzo: 1350€ che non è esattamente economico. Tuttavia si tratta di un prezzo congruo con le caratteristiche di eleganza e affidabilità del marchio e del prodotto, oltre che con le sue caratteristiche tecniche. Nonostante si tratti di un prezzo da orologio di lusso, è ancora un prezzo molto interessante considerato che stiamo parlando di uno smartwatch oltre che di un accessorio di moda e rimane comunque al di sotto di Apple Watch nella versione oro che è il suo concorrente più prossimo