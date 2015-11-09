iPad Pro in vendita dall'11 Novembre
Apple ha annunciato l'arrivo di iPad Pro ormai più di 2 mesi fa. La data di rilascio del nuovo tablet gigante targato Apple tuttavia non era ancora stata resa nota. Dopo diversi rumors non confermati, oggi è arrivata la notizia ufficiale: l'iPad Pro sarà disponibile a partire dall'11 Novembre. Inizialmente il tablet sarà disponibile soltanto online, per poi arrivare progressivamente negli scaffali dei negozi fisici entro poche settimane. Non si tratterà di un lancio limitato al solo mercato americano ma coinvolgerà oltre 50 paesi nel mondo compresa l'Italia e buona parte dell'Europa, la Cina e il Canada. L'iPad Pro dal mega-display da 12.9'', 32 GB e connessione wi-fi avrà un costo di 919€. Per portarsi a casa la versione anche con connettività 4G e 128GB di Ram si sale a 1.249€. L'Apple Pencil sarà venduta sepraratamente al prezzo di 109€. la Smart Keyboard costerà invece 179€. Prezzi non proprio alla portata di tutte le tasche e certamente non in linea con la maggior parte dei tablet in circolazione. É anche vero che iPad Pro non può essere catalogato come un tablet a tutti gli effetti ma piuttosto come un convertibile con schermo gigante che se dotato di tastiera e pencil può in buona parte sostituire un notebook di pari dimensioni.
