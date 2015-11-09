Home Business Snapchat 6 miliardi di video al giorno

Snapchat 6 miliardi di video al giorno

di Redazione 09/11/2015

Snapchat non è Facebook, ma oggi il Financial Times ha rivelato, citando fonti bene informate, che l'app del fantasmino ha raggiunto i 6 miliardi di video visualizzati al giorno. Non è ancora Facebook, che guida la classifica dall'alto dei suoi 8 miliardi di video al giorno, ma Snapchat cresce ad un ritmo altrettanto vertiginoso. In Maggio il numero di video visualizzati, dall'app che consente di inviare messaggi che si auto-eliminano dopo essere stati visualizzati, poteva contare su 2 miliardi di visualizzazioni al giorno. A distanza di pochi mesi i 6 miliardi di video visti al giorno segnano il passo di una crescita esponenziale. In realtà questi numeri, se pur estremamente interessanti, testimoniano solo quanto il segmento video possa diventare importante per il mercato pubblicitario nei prossimi anni. Sono ancora troppe infatti le differenze fra le due piattaforme e fra le metriche dichiarate dalle due aziende per poter fare una comparazione sull'efficacia del mezzo a scopi pubblicitari. I numeri strepitosi dei video visualizzati su Facebook abbracciano sia il mercato desktop sia il mercato mobile, quelli di Snapchat per ovvi motivi si riferiscono al solo mercato mobile. Se questa ultima considerazione rende ancora più imponente la crescita di Snapchat, è anche vero che l'azienda non ha ancora dichiarato su che metriche conta le visualizzazioni dei video che comunque sono limitati a 10 secondi. E' noto invece che Facebook conta una visualizzazione dopo che un video è stato visto almeno per tre secondi in autoplay. In tutto questo mancano ancora i numeri di Youtube e di Twitter con tutti i suoi servizi. Un segmento quello dei video che, come prevedibile, è già diventato un terreno di scontro molto caldo