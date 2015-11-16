LG G Watch Urbane 2: chiamate e Internet senza smartphone

LG G Watch Urbane 2
sarà il primo smart watch
che si avvarrà dell’ultimo aggiornamento di Android Wear
, la piattaforma che ora supporta i dispositivi dotati di connettività cellulare. Si potrà dunque navigare su Internet e telefonare anche se lo smart watch non è collegato ad uno smartphone. O anche, quando i due dispositivi non sono esattamente nelle vicinanze. Tramite una connessione 3G o LTE, infatti, lo smart watch potrà continuare a ricevere notifiche di messaggi, chiamate, applicazioni etc., ma anche effettuare telefonare, rendendo ancora più flessibili questi dispositivi. L’annuncio di queste migliorie è stato dato da Google con un post sul proprio blog.
Insomma, grazie alla nuova versione di Android Wear, il sistema pensato a Google espressamente per smart watch, l’orologio non sarà più strettamente dipendente da altri dispositivi e lo si potrà utilizzare in completa autonomia, con tutti i vantaggi che ne derivano sia a lavoro, sia per la produttività personale quotidiana. Oltre a telefonare direttamente dal polso, dunque, si potranno anche inviare Sms o utilizzare le chat di WhatsApp, i comandi vocali di Google e restare aggiornati grazie a Google Now.
Il primo dispositivo Android Wear che disporrà di connettività mobile è appunto LG G WATCH Urbane 2 LTE
. Stiamo parlando di uno smart watch con display circolare P-OLED da 1.38 pollici di risoluzione 480x480 pixel. Il processore è uno Snapdragon 400 da 1.2GHz ed è dotato di 768 MB di memoria RAM e 4 GB di spazio di memorizzazione. Le connettività sono garantite dai moduli LTE, Wi-Fi e Bluetooth, non manca il monitor della frequenza cardiaca e la batteria è da 570mAh. LG G WATCH Urbane 2 sarà in vendita negli Stati Uniti entro fine mese (il prezzo ufficiale è ancora top secret), mentre per l’edizione internazionale bisognerà attendere i primi mesi del 2016. È facile ipotizzare, che anche altri produttori seguiranno l’esempio di LG immettendo presto sul mercato altri smart watch Android Wear compatibili con le nuove funzioni.