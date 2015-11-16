Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

LG G Watch Urbane 2: chiamate e Internet senza smartphone

Redazione Avatar

di Redazione

16/11/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
LG G Watch Urbane 2: chiamate e Internet senza smartphone
LG G Watch Urbane 2 sarà il primo smart watch che si avvarrà dell’ultimo aggiornamento di Android Wear, la piattaforma che ora supporta i dispositivi dotati di connettività cellulare. Si potrà dunque navigare su Internet e telefonare anche se lo smart watch non è collegato ad uno smartphone. O anche, quando i due dispositivi non sono esattamente nelle vicinanze. Tramite una connessione 3G o LTE, infatti, lo smart watch potrà continuare a ricevere notifiche di messaggi, chiamate, applicazioni etc., ma anche effettuare telefonare, rendendo ancora più flessibili questi dispositivi. L’annuncio di queste migliorie è stato dato da Google con un post sul proprio blog. Insomma, grazie alla nuova versione di Android Wear, il sistema pensato a Google espressamente per smart watch, l’orologio non sarà più strettamente dipendente da altri dispositivi e lo si potrà utilizzare in completa autonomia, con tutti i vantaggi che ne derivano sia a lavoro, sia per la produttività personale quotidiana. Oltre a telefonare direttamente dal polso, dunque, si potranno anche inviare Sms o utilizzare le chat di WhatsApp, i comandi vocali di Google e restare aggiornati grazie a Google Now. Il primo dispositivo Android Wear che disporrà di connettività mobile è appunto LG G WATCH Urbane 2 LTE. Stiamo parlando di uno smart watch con display circolare P-OLED da 1.38 pollici di risoluzione 480x480 pixel. Il processore è uno Snapdragon 400 da 1.2GHz ed è dotato di 768 MB di memoria RAM e 4 GB di spazio di memorizzazione. Le connettività sono garantite dai moduli LTE, Wi-Fi e Bluetooth, non manca il monitor della frequenza cardiaca e la batteria è da 570mAh. LG G WATCH Urbane 2 sarà in vendita negli Stati Uniti entro fine mese (il prezzo ufficiale è ancora top secret), mentre per l’edizione internazionale bisognerà attendere i primi mesi del 2016. È facile ipotizzare, che anche altri produttori seguiranno l’esempio di LG immettendo presto sul mercato altri smart watch Android Wear compatibili con le nuove funzioni.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Smartphone e Tablet non aiutano il sonno, gli scienziati invocano una modalità letto

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S7 si sdoppia: esce il 21 febbraio con 2 processori diversi

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Orologi vintage da uomo, ecco come orientarsi nella scelta

Orologi vintage da uomo, ecco come orientarsi nella scelta

19/03/2020

Migliori orologi di lusso in circolazione

Migliori orologi di lusso in circolazione

24/10/2018

Orologi Woodstock, la guida all'acquisto

Orologi Woodstock, la guida all'acquisto

30/07/2018