Smartphone e Tablet non aiutano il sonno, gli scienziati invocano una modalità letto
di Redazione
16/11/2015
Un modo più veloce e sostenibile per risolvere il problema, sarebbe che i produttori rilascino delle specifiche di progettazione del software tali che le applicazioni possano essere ottimizzate in prossimità dell'orario del sonno. Tutti i dispositivi dovrebbero consentire un modalità automatica che entri in funzione prima del sonno e che vari l'emissione delle tonalità verde e blu in giallo e rosso.Gli scienziati sono coscienti che chiedere alle persone di non usare lo smartphone prima di andare a dormire, potrebbe essere una sfida persa in partenza, ma se i produttori introducessero una modalità adatta a mitigare l'effetto della luce blu si potrebbe ottenere una maggiore qualità del sonno
Articolo Precedente
Google offre 1TB di spazio e molto altro per chi recensisce un ristorante
Articolo Successivo
LG G Watch Urbane 2: chiamate e Internet senza smartphone
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020