Google offre 1TB di spazio e molto altro per chi recensisce un ristorante
di Redazione
16/11/2015
Google ha nel suo enorme paniere di prodotti, da tempo, un servizio denominato Guide Locali. Il funzionamento è molto simile a quello di Tripadvisor o Yelp. La community degli utenti contribuisce a recensire un'attività locale come un ristorante, un bar, una galleria d'arte, un luogo qualunque di intrattenimento. La produzione di recensioni all'interno della community aiuta a ricercare luoghi affidabili da visitare nel territorio locale. Da oggi Google ha deciso di potenziare il proprio servizio di Guide Locali, e per farlo ha deciso di premiare chi produce una recensione con degli speciali punti ricompensa. Accumulando punti ricompensa si accede a vari premi messi a disposizione da Google: Livello 1 (0 – 4 punti): Possibilità di partecipare a concorsi per vincere prodotti Google in determinate nazioni. Livello 2 (5 – 49 punti): Ottenere accesso privilegiato a nuovi prodotti o funzionalità di Google. Livello 3 (50 – 199 punti): Le recensioni dell'utente saranno accompagnate da un Badge su Google Maps Livello 4 (200 – 499 punti): 1TB di storage gratuito su Google Drive per 2 anni. Livello 5 (500+ punti): Un invito per il summit del 2016 dove si potranno incontrare gli altri membri della community e visitare il campus di Google Tutti i benefit sono pubblicati sul sito https://www.google.com/local/guides/benefits/
