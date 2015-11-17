Huawei Mate 8
, il nuovo phablet della casa cinese, sarà presentato ufficialmente il prossimo 26 novembre e a meno di sorprese dell’ultim’ora, sarà commercializzato in tre versioni. Dopo aver lanciato Mate S
e Nexus 6P
, dunque, Huawei è pronta nuovamente a dare un segnale forte alla concorrenza con un dispositivo di fascia alta, le cui varianti saranno caratterizzate da dimensioni differenti e probabilmente da due risoluzioni. Non resta che attendere ancora pochi giorni, poi nel corso dell’evento dedicato Huawei Mate 8 si mostrerà al grande pubblico.
Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo phablet cinese avrà in dotazione il meglio che si possa reperire attualmente sul mercato hardware. Il processore sarà il Kirin 950
, progettato e sviluppato internamente da Huawei e che consta di otto core che promettono prestazioni super e al contempo un risparmio energetico non indifferente. Per permettere agli utenti di scegliere la versione più adatta alle proprie esigenze, il nuovo Huawei Mate 8 sarà disponibile in tre varianti, caratterizzate prevalentemente dalle dimensioni. Il phablet, dunque, sarà disponibile nella versione da 5,5, 6 e 6,2 pollici.
Le prime due varianti avranno la risoluzione dello schermo FullHD, mentre quella più grande sarà addirittura QuadHD. Una scelta che ci consente di effettuare alcune considerazioni importanti, visto che fin qui Huawei non è mai stata particolarmente amante delle alte risoluzioni, per via dei consumi troppo elevati. Probabilmente, il nuovo chip ‘fatto in casa’ ha rassicurato abbastanza i cinesi, tanto da convincerli ad adottare addirittura la risoluzione QuadHD. Differenti, dovrebbero anche essere i tagli di memoria: 32 GB si spazio per la versione da 5,5″; 64 GB si spazio di archiviazione e 4 GB di RAM per il dispositivo da 6″; 128 GB per la il Mate 8 da 6,2″. Il sistema operativo scelto è Android Marshmallow
.