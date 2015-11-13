Home Mobile Samsung Galaxy S7 si sdoppia: esce il 21 febbraio con 2 processori diversi

di Redazione 13/11/2015

Samsung Galaxy S7 sarà presentato il 21 febbraio 2016 e sarà distribuito con due processori differenti, a seconda del mercato di destinazione. Il prossimo smartphone di punta dell’azienda coreana, smentendo alcune indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, non sarà rilasciato in anteprima, bensì come da copione per i predecessori, nel corso del MWC di Barcellona. Eventualità che però non preclude importanti novità, su tutte quelle relative al processore principale. È ormai certo, infatti, che il Galaxy S7 sarà prodotto in due varianti: una con un processore Qualcomm Snapdragon 820 e l’altra col proprietario Samsung Exynos 8890. Molto probabilmente, la scelta è stata dettata dai mercati sui quali il nuovo smartphone di punta dei coreani sarà lanciato. Sì, perché Samsung da sola non sarebbe in grado di produrre un numero sufficiente di Exynos 8890 per i nuovi Galaxy S7, tale da coprire tutta la domanda. Per questo motivo, dopo un’attenta riflessione, presso il quartier generale Samsung si è deciso di puntare anche sui nuovi processori Qualcomm. La collaborazione tra le due aziende è iniziata da tempo e per il nuovo S7 sarà pronto una versione ottimizzata dello Snapdragon 820. Exynos 8890 e Snapdragon 820: cosa cambia? Il processore proprietario di Samsung, Exynos 8890, non è ancora stato presentato ufficialmente, ma dovrebbe essere un octa-core a 64 bit impostato a 2,4 GHz. Lo Snapdragon 820 di Qualcomm, invece sarà un quad-core con CPU Kryo a 64-bit e processo produttivo FinFET a 14nm, supportato anche da una GPU Adreno 530, QuickCharge 3.0 e nuovo modem LTE categoria 12 (fino a 600 Mbps di velocità in download). Oltre ad uno dei due chip in oggetto, il Samsung Galaxy S7 avrà in dotazione 4 GB di Ram, uno schermo da 5,5 o 5,7 pollici, lettore di impronte e probabilmente una memoria espansibile con Micro SD. La fotocamera posteriore dovrebbe essere da 12 Megapixel.