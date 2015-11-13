Samsung Galaxy S7 si sdoppia: esce il 21 febbraio con 2 processori diversi
di Redazione
13/11/2015
Exynos 8890 e Snapdragon 820: cosa cambia?Il processore proprietario di Samsung, Exynos 8890, non è ancora stato presentato ufficialmente, ma dovrebbe essere un octa-core a 64 bit impostato a 2,4 GHz. Lo Snapdragon 820 di Qualcomm, invece sarà un quad-core con CPU Kryo a 64-bit e processo produttivo FinFET a 14nm, supportato anche da una GPU Adreno 530, QuickCharge 3.0 e nuovo modem LTE categoria 12 (fino a 600 Mbps di velocità in download). Oltre ad uno dei due chip in oggetto, il Samsung Galaxy S7 avrà in dotazione 4 GB di Ram, uno schermo da 5,5 o 5,7 pollici, lettore di impronte e probabilmente una memoria espansibile con Micro SD. La fotocamera posteriore dovrebbe essere da 12 Megapixel.
