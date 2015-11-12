Apple come Paypal: pagamenti diretti da persona a persona
di Redazione
12/11/2015
Apple sta lavorando ad un servizio di pagamenti simile a quello proposto già da PayPal e che consente il trasferimento di fondi direttamente da persona a persona. La notizia è riportata dal ‘Wall Street Journal’, che cita fonti vicine alla casa di Cupertino: addirittura, sarebbero già in corso le trattative con le banche americane che dovrebbero sottoscrivere una sorta di convenzione per i pagamenti tramite dispositivi mobili. L’indiscrezione, appena è stata lanciata dai media a stelle e strisce, ha avuto un impatto anche sulla Borsa americana, dove PayPal, diretto concorrente, ha perso addirittura il 3,4%. Una piccola rivoluzione, quella che sta preparando Apple: il nuovo servizio, infatti, dovrebbe consentire pagamenti di ogni sorta tra utenti, ma anche la possibilità di effettuare bonifici collegandolo al proprio conto corrente. In più, il nuovo metodo di pagamento dovrebbe essere legato anche ad Apple Pay, che già consente di effettuare transazioni via iPhone con carte di credito e carte di debito. Con le banche, dunque, sarebbero in corso trattative per stabilire introiti e costi di gestione del servizio, ma anche per definire aspetti tecnici della questione. Bisogna infatti stabilire come il sistema andrà ad innestarsi nell’infrastruttura telematica già esistente nell’industria bancaria. Secondo quanto rivela l’articolo del ‘Wall Street Journal’, il servizio dovrebbe essere operativo nel 2016 e tra le banche coinvolte ci sarebbero Capital One Financial, JPMorgan e Wells Fargo. L’idea di Apple è quella di incentivare ulteriormente l’utilizzo dell’iPhone per tutte le necessità quotidiane, abbandonando sostanzialmente il computer. Per le banche, invece, è un’altra importante opportunità per limitare ancora assegni e contati, incentivando i pagamenti online.
