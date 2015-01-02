Montblanc annuncia un orologio e un braccialetto smart

C'era una volta la penna Montblanc, sinonimo di eleganza, da regalare in un'occasione importante come una laurea o l'inizio di un lavoro di prestigio. Ci sono poi tutti gli accessori di lusso targati Montblanc come orologi, pelletteria, gioielleria, profumi. E c'è ancora tutto questo e Montblanc è ancora simbolo di gusto, eleganza e perché no lusso. Ma al passo con i tempi che cambiano anche marchi storici come Montblanc devono adeguare la loro produzione alla tecnologia che avanza imperante. Così Montblanc nel tentativo di rispondere a tutti coloro che vorrebbero avere al polso un gioiello tecnologico ma che non riescono a rinunciare al fascino classico ed elegante di un bellissimo orologio meccanico annuncia questo Montblanc e-Strap. Si tratta di un prodotto composto da due parti ben separate, un bellissimo orologio meccanico classico impreziosito dalla firma Montblanc e un cinturino ipertecnologico che sul lato che si oppone al dorso dell'orologio contiene un dispositivo wereable smart di ultima generazione. Sostanzialmente si tratta di una smartband con display oled da 0.9 pollici monocromatico. Con possibilità di ricevere le notifiche su email, telefonate in arrivo, menzioni sui social media e così via, ed anche agire come un contapassi, controllare la musica sul cellulare etc. In realtà la smartband ha dal suo lato la firma Montblanc più che una dotazione tecnologica che faccia rimanere a bocca aperta gli appassionati. L'orologio può essere acquistato a circa 3.000$ mentre il braccialetto può essere acquistato separatamente al costo di 300$. La Smartband fa parte della nuova Montblanc Timewalker Urban Speed collection, il cinturino in pelle con una texture in fibra di carbonio è prodotto in Firenze.