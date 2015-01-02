Obama ordina sanzioni contro la Corea del Nord per l'hack contro Sony
di Redazione
02/01/2015
In una nota apparsa oggi sul sito del dipartimento del tesoro statunitense l'America ha comunicato che il presidente Obama ha siglato un ordine esecutivo autorizzando sanzioni contro il Governo della Corea del Nord in reazione agli attacchi contro SONY che l'FBI e l'America attribuiscono alla Corea del Nord. Il comunicato è molto chiaro:
"In risposta alla innumerevoli provocazioni al Governo da parte della Repubblica Democratica della Corea, ed in particolare in riferimento ai recenti cyber-attacchi attuati nei confronti di Sony Pictures Entertainment e ai danni contro l'industria del cinema e gli spettatori, il presidente Obama ha oggi siglato un ordine esecutivo autorizzando l'imposizione di sanzioni controla Corea del Nord e il Workers' Party of Korea. Questo passo riflette la convinzione delgi Stati Uniti d'America nel ritenere la Corea del Nord responsabile di azioni destabilizzanti, distruttive e repressive, in particolare per il suo sforzo di minare la cyber-sicurezza degli U.S., minacciare l'economia e gli artisti nel loro diritto di libertà d'espressione"Il comunicato del dipartimento del tesoro americano continua individuando tre organizzazioni e 10 persone come principali destinatari del provvedimento restrittivo teso ad isolare economicamente i soggetti destinatari: Il Reconnaissance General Bureau (RGB) in pratica l'intelligence Nord Coreana, ik Korea Mining Development Trading Corporation ovvero la principale industria di armi, e il Korea Tangun Trading Corporation ovvero l'ente per la ricerca scientifica nord Coreano. Fra le persone fisiche destinatarie del provvedimento una decina di persone molte delle quali rappresentati della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) Foto by BeckyF (CC BY 2.0)
