Sony risarcirà gli utenti per il down di PSN
di Redazione
02/01/2015
Il caso Sony rimarrà più unico che raro (speriamo). L'hacking subito per The Interview e il DDos natalizio che ha messo down Playstation Network e che ha tenuto fuori dai giochi tutti gli utenti Playstation proprio durante il periodo delle feste, rappresentano probabilmente uno dei maggiori danni subiti da un'azienda a causa di un attacco informatico negli ultimi anni. Ma di riflesso non solo Sony ha subito un danno, ma anche tutti gli utenti di Playstation che proprio nel periodo delle feste avrebbero voluto dedicare tempo ai propri giochi preferiti. Così Sony risarcirà i membri plus attraverso un'estensione dell'abbonamento per 5 giorni, mentre gli altri utenti PSN potranno usuffruire di uno sconto del 10% da spendere sul playstation store. Non è proprio il massimo per chi si era ritagliato del tempo proprio durante le feste, ma sicuramente è meglio di niente. Di seguito un estratto del comunicato comparso sul Playstation.Blog
"Visto che PlayStation Network non è stato disponibile durante le feste, volevamo mostrarvi la nostra gratitudine per la vostra pazienza offrendo a tutti i membri PlayStation Plus con un account attivato o in prova entro il 25 dicembre un’estensione dell’abbonamento di cinque giorni. L’estensione sarà applicata automaticamente e non dovrete fare nulla per riceverla. Vi daremo ulteriori notizie qui su PlayStation Blog e vi faremo sapere quando l’estensione sarà attiva. Se la vostra sottoscrizione (o prova) finisce prima dell’arrivo dell’estensione, riceverete cinque giorni di Plus (di faremo sapere quando). Oltre a questo, durante il mese, vi offriremo un codice sconto del 10% da utilizzare una sola volta sul totale del carrello dei vostri acquisti sul PlayStation Store come ringraziamento per TUTTI i membri PSN."Foto by włod (CC BY-SA 2.0)
Articolo Precedente
Il Boss di Megaupload propone una chat a prova di spioni
Articolo Successivo
Obama ordina sanzioni contro la Corea del Nord per l'hack contro Sony