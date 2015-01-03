Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Il Boss di Megaupload propone una chat a prova di spioni

Redazione Avatar

di Redazione

03/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
Il Boss di Megaupload propone una chat a prova di spioni
Vi ricordate Kim Dotcom? Lo avevamo incontrato mentre intercedeva presso Lizard Squad per fare cessare il DDos contro Playstation Network e Xbox Live. Per chi non conoscesse il personaggio, si tratta del fondatore di Megaupload noto sito di file hosting messo a tacere dagli Stati Uniti e al centro di innumerevoli controversie legali. Kim Dotcom dopo essere tornato recentemente alla ribalta attraverso l'eco dell'evento legato al down di PSN e Xbox Live ha fatto parlare di nuovo di se per avere lanciato via twitter un invito a provare "Megachat", servizio di chat, videochiamate, trasferimento file, completamente criptato e a prova di qualunque tipo di intercettazione. Sicuramente un servizio del genere potrebbe fare un bel po' di paura a case cinematografiche, produttori di software e case discografiche che già avevano individuato in MegaUpload una discreta fonte di problemi. È anche vero che l'opera di Kim Dotcom va vista anche nel contesto americano dove lo scandalo WikiLeaks ed il sospetto dell'esistenza di un uso abbastanza frequente di un sistema di intercettazione governativo operante alle spalle di tantissimi cittadini, anche comuni, hanno minato alla radici la certezza della privacy per gli utenti, che dunque hanno per questo tema una sensibilità molto elevata. Tuttavia i servizi di Kim Dotcom e soci operano in un mercato globale così che è difficile capire dove siano totalmente leciti ed offrano ad utenti onesti e senza secondi fini un riparo contro occhi indiscreti e dove invece consentano lo stesso riparo a chi utilizza questi servizi in modo illecito. In ogni caso Kim Dotcom tanto per aggiungere un altro po' di pepe ad una polemica già delicatissima ha anche lanciato una seconda proposta: "E se venisse formata una community di controspionaggio che agisca nei confronti delle fonti governative che minano i diritti dei cittadini?" Una proposta più che provocatoria, considerando anche i rapporti non esattamente idilliaci di Kim Dotcom con il dipartimento di giustizia americana Foto by thierry ehrmann (CC BY 2.0)
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Al via il CES 2015, la fiera hi-tech più famosa al mondo

Articolo Successivo

Sony risarcirà gli utenti per il down di PSN

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Crescere nel mondo del lavoro: strategie per il successo personale

Crescere nel mondo del lavoro: strategie per il successo personale

21/11/2025

Dispositivi medici: quando possono essere venduti fuori dalla farmacia?

Dispositivi medici: quando possono essere venduti fuori dalla farmacia?

03/11/2022

Aneddoti e stranezze sull'email

Aneddoti e stranezze sull'email

16/10/2022