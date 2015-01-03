Al via il CES 2015, la fiera hi-tech più famosa al mondo
di Redazione
03/01/2015
Si aprirà il 6 Gennaio e chiuderà il 9 Gennaio l'edizione del 2015 del CES, la fiera dedicata all'hi-tech più famosa del mondo che ogni anno si tiene a Las Vegas, in Nevada. Il CES è l'occasione ideale per tutti i produttori dei prodotti tecnologici destinati all'uso comune di presentare le proprie novità e realizzare un primo sondaggio sul gradimento del pubblico: da queste sale sono passati prodotti come il videoregistratore, gli smartphone e qualsiasi altro congegno elettronico che è poi divenuto familiare per il mercato di largo consumo.
200.000 visitatori attesiQuest'anno il CES promette di offrire grandi novità. Nei saloni del Convention Center ci saranno circa 3500 espositori fra i più grandi operatori di mercato, quelli che nei soli Stati Uniti riescono ad alimentare un business da circa 210 miliardi di dollari, spicciolo più spicciolo meno. Il numero di visitatori previsti per questa edizione è destinato a battere il record dello scorso anno quando circa 160mila persone hanno aderito all'iniziativa. E se si pensa che i giornalisti accreditati fino a questo momento sono più di 6500, il traguardo delle duecentomila presenze non sembra irraggiungibile.
Tre diverse sezioniLa fiera è suddivisa in tre diverse sezioni: la prima, Tech East, raduna tutti gli espositori che sono posizionati nell'area sud della città. Fra questi rientrano anche colossi come la Samsung e la Sony e sarà probabilmente l'area più visitata anche da chi ha poco tempo e vuole concentrarsi sulle principali novità di mercato. C'è poi la sezione Tech West, da tutti un pò trascurata ma a torto perché qui saranno presentate le principali novità della robotica, della domotica e delle tecniche di stampa in 3D. In questa sezione si trova anche l'area denominata Eureka Park che è una sorta di incubatore: qui vengono radunate le start-up di mercato provenienti da più di venti paesi che presentano interessantissime novità che potrebbero cambiare la nostra vita nell'immediato futuro. L'ultima sezione è la C Space che invece sarà la vetrina dei media digitali e di tutto ciò che ruota intorno alla produzione di contenuti.
Le tendenze per il futuroMa il CES 2015 non sarà solo una galleria espositiva ma anche un'occasione di incontro fra i maggiori esperti del settore che illustreranno teorie e soluzioni tecnologiche in una serie di conferenze stampa molto attese. Fra i temi più dibattuti in programma certamente quelli relativi alla domotica, ossia la tecnologia per gestire la casa direttamente dal pc o dallo smartphone. Ma ciò che più si attende da questa fiera è sicuramente la visione futura della direzione intrapresa dalla tecnologia: cosa si prospetta per il futuro? Quali nuove scoperte tecnologiche rivoluzioneranno il nostro modo di vivere? Quali le nuove frontiere della scienza tecnologica? Queste sono solo alcuni dei quesiti ai quali si cercherà di dare risposta durante questi attesissimi quattro giorni di kermesse. Fra i relatori più in vista - ognuno desideroso di dare la propria visione del prossimo futuro - ci saranno Boo-Keun Yoon che è il presidente della sezione elettronica di consumo del colosso Samsung e Brian Krzanich della Intel. Novità di quest'anno, poi, sarà la presenza dei big dell'automotive: Mark Fields della Ford e Dieter Zetsche della Mercedes illustreranno come possono interagire le autovetture e la tecnologia, secondo gli esperti uno dei campi di applicazione più promettente nei prossimi anni.
Gli espositoriFra i principali espositori, equamente suddivisi in tutte e tre le sezioni, ci sono Sony, Lg, Acer, Panasonic, Samsung, Qualcomm e Volkswagen solo per citarne alcuni. Grande assente la Apple che, però, lo è solo in apparenza in quanto moltissimi dei prodotti che verranno presentati dalle altre aziende sono pensati per interagire con iPhone e iPad. Foto by Ben Freedman (CC BY 2.0)
Articolo Precedente
Bing e Yahoo Down non è colpa degli hacker
Articolo Successivo
Il Boss di Megaupload propone una chat a prova di spioni