Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Bing e Yahoo Down non è colpa degli hacker

Redazione Avatar

di Redazione

03/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
Bing e Yahoo Down non è colpa degli hacker
A quanto pare Bing e Yahoo ieri sono andati down. Ed in questo periodo il down di un network di dimensioni colossali fa immediatamente pensare ad un attacco hacker. Ma non sembrerebbe questo il caso. Secondo quando riportato da Reuters si sarebbe invece trattato di un update piuttosto frettoloso del codice alla base di Bing. Il successivo Roll-Back, operazione che consente di tornare alla versione precedente del codice, non sarebbe andato a buon fine. Il risultato di tutto ciò sarebbe stato una sorta di domino che ha coinvolto progressivamente anche Yahoo che è alimentato proprio dal motore di ricerca di Microsoft. Per tornare ad una soluzione normale, Microsoft ha dovuto far fare un po' di piroette e salti mortali con capriola annessa ai suoi programmatori e sistemisti, andando a scollegare temporaneamente alcuni gruppi di server per poter ripristinare la situazione precedente. Cose che capitano, anche se visti i recenti avvenimenti che hanno portato per esempio Firefox ad usare Bing come motore di ricerca predefinito e i successi che il motore di ricerca stava iniziando a riscuotere nei confronti del pubblico, non è un evento che giova alla causa di Bing e di Microsoft Foto by Yahoo (CC BY 2.0)
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Nabi Square HD l'action cam per i più piccoli

Articolo Successivo

Al via il CES 2015, la fiera hi-tech più famosa al mondo

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Aneddoti e stranezze sull'email

Aneddoti e stranezze sull'email

16/10/2022

Resoconto di MailUp: l'Osservatorio Statistico 2022 conferma il trend del 2020, con 15 miliardi di invii e 10mila clienti

Resoconto di MailUp: l'Osservatorio Statistico 2022 conferma il trend del 2020, con 15 miliardi di invii e 10mila clienti

25/05/2022

Come vedere le partite della serie A dall’estero

Come vedere le partite della serie A dall’estero

29/09/2021