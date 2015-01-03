Bing e Yahoo Down non è colpa degli hacker
di Redazione
03/01/2015
A quanto pare Bing e Yahoo ieri sono andati down. Ed in questo periodo il down di un network di dimensioni colossali fa immediatamente pensare ad un attacco hacker. Ma non sembrerebbe questo il caso. Secondo quando riportato da Reuters si sarebbe invece trattato di un update piuttosto frettoloso del codice alla base di Bing. Il successivo Roll-Back, operazione che consente di tornare alla versione precedente del codice, non sarebbe andato a buon fine. Il risultato di tutto ciò sarebbe stato una sorta di domino che ha coinvolto progressivamente anche Yahoo che è alimentato proprio dal motore di ricerca di Microsoft. Per tornare ad una soluzione normale, Microsoft ha dovuto far fare un po' di piroette e salti mortali con capriola annessa ai suoi programmatori e sistemisti, andando a scollegare temporaneamente alcuni gruppi di server per poter ripristinare la situazione precedente. Cose che capitano, anche se visti i recenti avvenimenti che hanno portato per esempio Firefox ad usare Bing come motore di ricerca predefinito e i successi che il motore di ricerca stava iniziando a riscuotere nei confronti del pubblico, non è un evento che giova alla causa di Bing e di Microsoft Foto by Yahoo (CC BY 2.0)
