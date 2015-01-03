Home Gadget e Curiosità Nabi Square HD l'action cam per i più piccoli

Nabi Square HD l'action cam per i più piccoli

di Redazione 03/01/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La Fuhu, casa produttrice dei tablet per i bambini Nabi, ha ampliato ulteriormente la sua linea di action cam adatta anche ai più piccoli con l’introduzione della nuova versione della Nabi Square HD. La rivoluzionaria fotocamera ha il design essenziale di un piccolo cubo bianco del peso di 500 grammi, di poco inferiore ai 4,5 cm di lato. Sarà presto disponibile in commercio al prezzo di lancio di circa 169 dollari. L’idea della Fuhu è quella di fornire uno strumento di ripresa di alta qualità, ma attraverso il quale anche un bambino possa trasmettere in modo semplice e sicuro la sua visione del mondo. Caratteristiche tecniche Pur mantenendo le caratteristiche strutturali della precedente versione (impermeabilità all’acqua fino ad una profondità di circa 10 metri, resistenza a cadute da una altezza di 2 metri, custodia in plastica super resistente a prova di bimbo) la nuova fotocamera ha decisamente rivoluzionato la sua tecnologia portandosi al passo con i tempi. La Nabi Square di prima generazione, venduta allo stesso prezzo, aveva un corpo macchina di maggiori dimensioni ed una risoluzione massima di 1080p. Il nuovo modello porta la risoluzione a 4K e permette di calare la velocità di registrazione fino a 120 fps, consentendo la produzione di filmati in slow motion. Non c'è il mirino Altra innovazione è la totale eliminazione di visori. Fuhu ha ideato un sistema di connessione Wi-Fi Direct capace di stabilire connessioni streaming in tempo reale con telefoni, tablet Android e sistemi iOS oltre che naturalmente con i tablet Nabi, commercializzati dalla stessa ditta. L’attenzione viene quindi concentrata sulla capacità di catturare immagini rapidamente in condizioni estreme, eliminando nel contempo uno dei punti più fragili, delicati e costosi del precedente modello. C'è da dire che l'assenza di un mirino e di un immediato riscontro grafico rende il prodotto molto meno appetibile alla fetta di mercato dei più piccini. Volendo affidare ad un bambino la gestione della macchina è consigliabile quindi munirsi dell’apposito tablet, evitando tra l'altro di mettere a rischio i più costosi smartphone di mamma e papà. Ragazzi più grandi potranno divertirsi invece con i propri telefonini. Dura un paio d'ore Nabi Square HD è un prodotto studiato per essere utilizzato alla stregua di un giocattolo per bambini, ma mantiene delle specifiche tecniche di tutto rispetto. Un display minimale permette la completa gestione della fotocamera. Il pulsante di accensione e scatto consente anche la regolazione delle altre impostazioni della macchina. La batteria al litio garantisce un utilizzo continuo di circa due ore e può essere ricaricata attraverso una connessione USB. L’ingresso per l’alimentazione e quello per l’inserimento di una micro SD (fino a 32GB) sono protetti da uno sportellino impermeabile. La fotocamera ha un obbiettivo a fuoco fisso che permette la realizzazione di riprese nitide e ben contrastate. Buon rapporto qualità prezzo La nuova Nabi Square Hd entra sul mercato delle action cam ad alta risoluzione con l’idea di fornire un prodotto dal costo contenuto, pienamente soddisfacente per quanto riguarda quello che è il suo utilizzo tipico (ripresa sportiva ad alta definizione),ma adatto anche ad essere maneggiato dalle mani di un bambino. In pratica si amplia il concetto di ripresa estrema ad ogni genere di condizione potenzialmente pericolosa per lo strumento, manipolazione di bimbo compresa. A causa delle piccole dimensioni di alcune componenti la ditta produttrice suggerisce comunque la supervisione di un adulto per i bambini dai 4 ai 12 anni di età. Il prodotto sarà disponibile tra pochi giorni. Per le informazioni di vendita tenete sotto controllo il sito della casa produttrice http://shop.nabitablet.com/