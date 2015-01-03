Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Twitter diventerà un concorrente di Youtube

Redazione Avatar

di Redazione

03/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
Twitter diventerà un concorrente di Youtube
Twitter l'aveva annunciato in Novembre, avrebbe lanciato una propria piattaforma nativa per l'upload e la gestione di contenuti video. Oggi è disponibile qualche dettaglio in più per capire come funzionerà questa nuova piattaforma. Prima di tutto, per i curiosi un link https://video.twitter.com/ e un avvertimento: lo sappiamo che vi siete fiondati a dare un'occhiata al link, ma per ora il servizio sembra essere aperto solo agli utenti di twitter verificati, quindi a meno che non siate giornalisti, attori, cantanti, personaggi pubblici, conduttori ufficialmente verificati da twitter è molto probabile che non riuscirete a sperimentare il servizio. Ad ogni modo non disperate non necessariamente dovrete diventare famosi per utilizzare Twitter Video, è molto probabile invece che il servizio dopo una prima fase sperimentale sarà aperto anche a noi poveri utenti comuni. Altra cosetta interessante, più o meno tutto quello che ci è dato sapere su Twitter Video è venuto fuori curiosando su Twitter e seguendo questo tweet E' anche vero che esiste già una FAQ ufficiale a questo indirizzo: https://video.twitter.com/faq dalla quale scopriamo che: 1) Saranno supportati i video in formato Mp4 e MOV 2) Non esiste un limite di dimensione per i video 3) La massima durata dei video caricata su Twitter sarà di 10 minuti 4) Si possono caricare i video dalla dashboard di twitter 5) Non si possono pianificare i twitter video 6) Non si possono caricare i video da youtube, ma tutti i video devono essere ospitati e caricati sui server di twitter 7) Per inserire pubblicità nei video al momento bisogna essere partner di Amplify Senza disporre di ulteriori informazioni è facile ipotizzare che Twitter miri a costruire un proprio repository di video alternativo a quello di Youtube ed in effetti potrebbe diventarne un valido concorrente
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Polar A300 Activity Tracker con ottimo rapporto qualità/prezzo

Articolo Successivo

Nabi Square HD l'action cam per i più piccoli

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Crescere nel mondo del lavoro: strategie per il successo personale

Crescere nel mondo del lavoro: strategie per il successo personale

21/11/2025

Dispositivi medici: quando possono essere venduti fuori dalla farmacia?

Dispositivi medici: quando possono essere venduti fuori dalla farmacia?

03/11/2022

Aneddoti e stranezze sull'email

Aneddoti e stranezze sull'email

16/10/2022