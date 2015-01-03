Twitter diventerà un concorrente di Youtube

Twitter l'aveva annunciato in Novembre, avrebbe lanciato una propria piattaforma nativa per l'upload e la gestione di contenuti video. Oggi è disponibile qualche dettaglio in più per capire come funzionerà questa nuova piattaforma. Prima di tutto, per i curiosi un link https://video.twitter.com/ e un avvertimento: lo sappiamo che vi siete fiondati a dare un'occhiata al link, ma per ora il servizio sembra essere aperto solo agli utenti di twitter verificati, quindi a meno che non siate giornalisti, attori, cantanti, personaggi pubblici, conduttori ufficialmente verificati da twitter è molto probabile che non riuscirete a sperimentare il servizio. Ad ogni modo non disperate non necessariamente dovrete diventare famosi per utilizzare Twitter Video, è molto probabile invece che il servizio dopo una prima fase sperimentale sarà aperto anche a noi poveri utenti comuni. Altra cosetta interessante, più o meno tutto quello che ci è dato sapere su Twitter Video è venuto fuori curiosando su Twitter e seguendo questo tweetE' anche vero che esiste già una FAQ ufficiale a questo indirizzo: https://video.twitter.com/faq dalla quale scopriamo che: 1) Saranno supportati i video in formato Mp4 e MOV 2) Non esiste un limite di dimensione per i video 3) La massima durata dei video caricata su Twitter sarà di 10 minuti 4) Si possono caricare i video dalla dashboard di twitter 5) Non si possono pianificare i twitter video 6) Non si possono caricare i video da youtube, ma tutti i video devono essere ospitati e caricati sui server di twitter 7) Per inserire pubblicità nei video al momento bisogna essere partner di Amplify Senza disporre di ulteriori informazioni è facile ipotizzare che Twitter miri a costruire un proprio repository di video alternativo a quello di Youtube ed in effetti potrebbe diventarne un valido concorrente