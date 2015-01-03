Home Gadget e Curiosità Polar A300 Activity Tracker con ottimo rapporto qualità/prezzo

Polar è un marchio più che noto per gli amanti del fitness e certo non poteva rimanere fuori a lungo dalla contesa fra gli activity tracker, data anche la sua lunga esperienza in fatto di strumenti di misurazione e gestione dell'attività fisica. Così qualche mese fa aveva rilasciato il Polar M400, activity tracker che copriva totalmente tutte le aree di competenza di un oggetto del genere incluso il tracciamento dei percorsi attraverso il GPS. Oggi Polar lancia Polar A300 che sostanzialmente include tutte le funzioni dell'M400 eccetto il GPS e costa circa 40$ in meno, inoltre dispone della funzione di monitor della qualità del sonno. In pratica comprando un Polar A300 vi garantirete un contapassi, un misuratore della qualità del sonno, un contatore delle calorie consumate e la possibilità ad un costo aggiuntivo di nuovo di 40$ di collegare una fascia per monitorare il battito cardiaco. Si tratta dunque di un prodotto "differente" rispetto all'M400 per alcuni aspetti orientato a chi pratica fitness in modo più amatoriale. E' un prodotto dedicato a chi vuole disporre di un set di funzioni a garanzia della misura di alcune attività relative al benessere fisico ma che non ha ancora necessità di utilizzare un prodotto di fascia più elevata. Un activity tracker perfetto dunque per coloro che sentono di dover disporre di qualcosa in più rispetto ad un prodotto entry level ma che non sono ancora pronti per lo step successivo. Prezzo d'acquisto 140$ disponibilità in Febbraio 2015 nei colori nero, bianco e rosa