Home Gadget e Curiosità Da D-link router ultra-veloci per film in streaming e videogiochi online

Da D-link router ultra-veloci per film in streaming e videogiochi online

di Redazione 05/01/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

D-Link presenta tre nuovi modelli di router AC5300, AC3200 e AC3100. Hanno un look futuristico ma soprattutto garantiscono prestazioni decisamente elevate adatte a chi vuole tirar fuori dalla propria rete internet le migliori perfomance possibili. Il D-Link AC5300 che rappresenta il top di gamma può vantare una velocità di trasmissione massima di ben 5.3Gbps sul protocollo di trasmissione 802.11ac tri-band. I Router sono equipaggiati anche con 6 antenne orientabili, USB 3.0 e sono controllabili attraverso smartphone. Con queste caratteristiche appare ovvio che sono destinati ad un utenza che ha bisogno di performance piuttosto elevate per poter per esempio giocare online oppure visualizzare film in streaming. Il primo modello ad arrivare sul mercato sarà l'AC3200 ad un presso di 310$, seguiranno gli altri. Opzionalmente sono disponibili i plug per la linea elettrica che dispongono di una velocità di di 1 o 2Gbps ad un costo fra gli 80 e i 130$