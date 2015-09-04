Wena Wirst smartwatch Sony finanziato dal crowdfunding

Sony Wena Wirst
è la gamma dei nuovi orologi smart
della casa giapponese. Dopo il recente balzo in avanti nel settore smartphone con Sony Xperia Z5
, adesso il tentativo è quello di distinguersi nella categoria smartwatch.
Stavolta il merito va tutto ai suoi dipendenti, perché l’idea è stata concepita all’interno dell’azienda e lanciata su First Flight
, la piattaforma di crowdfunding
creata proprio da Sony qualche mese fa, per sostenere e premiare i progetti più brillanti. Ed è così che i Wena Wirst sono stati finanziati.
Ormai già da un po’ di tempo grandi colossi del mondo digitale hanno capito che per alimentare la produttività degli impiegati è fondamentale garantire loro dei momenti da dedicare ad attività che prescindono gli obblighi contrattuali, permettendogli di dare libero sfogo al lato propositivo che li contraddistingue, concedendo loro del tempo da destinare alla cosiddetta libertà creativa.
In questo modo non solo si incentiva la condivisione, ma anche il confronto, da cui poi nascono idee innovative che funzionano, che portano a risultati di successo. Wena Wirst è una di questa.
Una voce fuori dal coro nel mondo degli smartwatch, con il suo quadrante che a sorpresa non rappresenta la parte tecnologica del prodotto. Il design, infatti, è semplice e composto da normalissime lancette, come un qualunque orologio analogico.
L’anima pulsante è il cinturino dove è integrato un chip NFC
che abilità i pagamenti, anche se purtroppo supporta solo lo standard FeliCa giapponese. Inoltre, un sensore garantisce le funzione di activity tracker
e health tracker
. L’utente verrà avvisato di eventuali notifiche attraverso vibrazione e tramite LED,
che all’occorrenza si illumina.
In questo modo Sony offrirebbe la possibilità di innovare, con un cinturino versatile, qualsiasi tipo orologio scegliendo di portare al polso il quadrante che più si preferisce con le qualità di uno smartwatch.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=AeKtuILOIo0]
Il Wena sarà disponibile in due stili, quello Three Hands al prezzo di 287$ e quello Chronograph a 576$, entrambi compatibili solo con Apple, almeno per ora. Per la realizzazione Sony spera di ottenere circa 80 mila dollari per poter iniziare a spedire il prodotto a partire da marzo del prossimo anno.