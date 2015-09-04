Google: in arrivo nuovi Nexus con LG e Huawei

Google
lancerà nuovi smartphone Nexus
in collaborazione con LG
e Huawei
: avverrà nel corso di un evento che si terrà il prossimo 29 settembre. Lo riporta l’agenzia ‘Ansa’, che riferisce come dalle parti di Mountain View in questo periodo abbiano deciso di dare una forte accelerata. Dopo Google Alphabet
(e la conseguente lite con BMW
) e il nuovo logo, il ‘Motore dei motori’ non ha alcuna intenzione di fermarsi e prossimamente lancerà nuovi dispositivi Nexus. Non occorrerà attendere molto, poiché entro la fine di settembre saranno tolti i veli a due nuovi smartphone di taglia diversa, come ormai vuola la migliore tradizione del mercato (Samsung e Apple su tutti).
L’annuncio dovrebbe avvenire nel corso di un evento in programma il prossimo 29 settembre, quando Google dovrebbe offrire anche ulteriori dettagli su Android 6.0 Marshmallow
. Secondo quanto riferisce CNET, il primo smartphone dovrebbe essere una nuova versione del Nexus 5, quindi nuovamente realizzata da LG con un display da 5 pollici e un prezzo abbastanza contenuto; il secondo dispositivo, invece, sarà realizzato in collaborazione con Huawei, avrà uno schermo da 5,7 pollici e costerà di più rispetto all’altro smartphone. Le voci su questi due nuovi prodotti si stanno letteralmente rincorrendo a ritmo incessante e un’ulteriore conferma della loro imminente commercializzazione giunge anche da alcune custodie condivise da alcuni profili Twitter.
Stando alle immagini, le custodie hanno delle aperture posteriori che lasciano presagire la presenza su entrambi i dispositivi del lettore di impronte digitali. Del resto se entrambi monteranno il nuovo sistema operativo Android 6.0 Mashmallow, lo stesso prevede tra le principali caratteristiche il supporto dei sensori biometrici, da utilizzare anche per il nuovo servizio di pagamenti targato Google, ossia Android Pay.