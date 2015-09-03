Sphero BB-8, il droide di Star Wars pilotato dallo smartphone

Star Wars non è solo una serie cinematografica di successo, ma un vero e proprio cult. Un popolo di appassionati è costantemente alla ricerca di oggetti, costumi, elementi in grado di mettere in contatto i fan con il fantasioso mondo di Star Wars. Così con "Star Wars, il risveglio della forza" atteso per Dicembre, si moltiplica la ricerca di spade laser, maschere da Dart Fener, modellini del Millennium Falcon e così via. Il premio per l'oggetto più desiderato del momento lo vince però Sphero BB-8, la riproduzione fedele del droide protagonista del prossimo episodio di Star Wars, telecomandabile con lo smartphone. Certo Sphero BB-8 non ha le dimensioni del droide originale, è grande poco più di una palla da baseball, ma si può pilotare con l'iPhone o con uno smartphone Android, ed è uno spettacolo vederlo rotolare per casa, mentre pattuglia il perimetro alla ricerca di improbabili nemici. Cosa si può fare con questo oggetto? Niente di particolare, eccetto pilotarlo e portarlo a spasso per il quartiere. Ma d'altra parte cosa potreste fare con la maschera di Dart Fener se non indossarla con orgoglio nel corso di un cosplay? Sphero BB-8 è un giocattolo, e come tutti i giocattoli non ha un'utilità pratica ma ha fini semplicemente ludici. Quello che differenzia Sphero BB-8 da tutti gli altri giocattoli che rappresentano il droide di Star Wars è la grande accuratezza della riproduzione. Sia la cinematica dei movimenti, sia tutti i particolari del Droide riproducono in modo fedele l'originale. Sphero BB-8 offre 3 modalità di funzionamento: Driving, Holographic Messaging e Patrol. Nella seconda modalità il BB-8 diventa un portatore di messaggi tridimensionali. In pratica, un po' come accade in Star Wars quando il Droide proietta un'immagine tridimensionale di Obi Wan Kabnobi, BB-8 proietta sullo schermo dello smartphone un video riprodotto attraverso il suo motore per la realtà aumentata. https://youtu.be/pUaxXsqGeFI In modalità Patrol BB-8 trasmette allo schermo i log basati sul giroscopio e sull'accelerometro. L'idea è che pur essendo un giocattolo, BB-8 possa incoraggiare i ragazzi a capire come funzionano i meccanismi alla base del movimento e dunque incoraggiarli verso un fine educativo. Da un punto di vista strettamente tecnico, non c'è molto da raccontare, se non che la trasmissione dei dati avviene via BlueTooth e con un basso consumo energetico. La batteria può essere ricaricata via USB. I produttori tuttavia, pur essendo ben consapevoli che si tratta di un giocattolo, sono altrettanto consapevoli che si tratta di un robot ed anche abbastanza ben congegnato, dunque questa prima versione apre le porte ad un mondo in continua evoluzione. La brutta notizia per i fan di Star Wars è che Sphero BB-8 costa 150$, che non sono esattamente quello che una persona si aspetta di spendere per un giocattolo. Tuttavia se si considera la qualità dei dettagli con cui è realizzato l'oggetto e le caratteristiche tecniche, non sono neanche troppi per chi vuole incrementare la propria collezione di oggetti provenienti dal mondo di Star Wars. Chi volesse acquistare uno Sphero BB-8 può farlo attraverso i rivenditori autorizzati http://www.sphero.com/retail-partners