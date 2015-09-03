Huawei Watch presentato ad IFA 2015, arriva il 17 Settembre

Huawei presenta a IFA 2015 Huawei Watch e con questo nuovo smartwatch completa il ventaglio di prodotti con i quali dalla Cina sta progressivamente conquistando Europa e America. Così dopo Huawei P8 e Huawei Mate S, ecco arrivare Huawei Watch, smartwatch robusto e affidabile, non economico ma abbastanza personalizzabile anche nel prezzo. Huawei ha impiegato parecchio tempo per togliere i veli ad Huawei Watch. La prima volta lo avevamo intravisto a Marzo all'MWC di Barcellona per poi scomparire completamente. La casa Cinese ha dunque scelto IFA 2015 per presentare tutte le caratteristiche del suo smartwatch e contemporaneamente annunciarne la disponibilità. Le vendite inizieranno in America il 17 Settembre e progressivamente lo smartwatch raggiungerà altri 20 paesi europei, compreso l'Italia, entro la fine del mese.

Design e Versioni

Caratteristiche Tecniche

Android Wear e compatibilità iOS

Un vero orologio