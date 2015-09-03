Huawei Watch presentato ad IFA 2015, arriva il 17 Settembre
03/09/2015
Huawei presenta a IFA 2015 Huawei Watch e con questo nuovo smartwatch completa il ventaglio di prodotti con i quali dalla Cina sta progressivamente conquistando Europa e America. Così dopo Huawei P8 e Huawei Mate S, ecco arrivare Huawei Watch, smartwatch robusto e affidabile, non economico ma abbastanza personalizzabile anche nel prezzo. Huawei ha impiegato parecchio tempo per togliere i veli ad Huawei Watch. La prima volta lo avevamo intravisto a Marzo all'MWC di Barcellona per poi scomparire completamente. La casa Cinese ha dunque scelto IFA 2015 per presentare tutte le caratteristiche del suo smartwatch e contemporaneamente annunciarne la disponibilità. Le vendite inizieranno in America il 17 Settembre e progressivamente lo smartwatch raggiungerà altri 20 paesi europei, compreso l'Italia, entro la fine del mese.
Design e VersioniHuawei Watch si presenta con un design abbastanza tradizionale, una forma circolare e una dimensione di 42mm di diametro per 11.3mm di spessore. A fare la differenza sono poi i vari modelli, in acciaio inossidabile 316L con cinturino in pelle al costo di 349$, in acciaio e oro rosa con un cinturino simile al costo di 799$, in ceramica nera con braccialetto in metallo al costo di 449$. Se tutto ciò non fosse abbastanza, il cinturino ha una misura standard di 18mm dunque i più esigenti possono sbizzarrirsi abbinando una serie di cinturini largamente compatibili. [gallery ids="8473,8472,8471,8470,8469,8468,8467,8466,8465"]
Caratteristiche TecnicheTutti i modelli conservano comunque le stesse caratteristiche hardware. Il processore è uno Snapdragon 400 dual-core da 1.2GHz con 512MB di RAM, 4GB di memoria Flash, display AMOLED da 1,4'' con risoluzione da 400x400px e 286ppi protetto da un vetro in zaffiro. Lo Huawei Watch supporta Bluetooth 4.1 BLE e WiFi. Presenti giroscopio, accelerometro, barometro e sensore del battito cardiaco. La batteria è da 300mAh.
Android Wear e compatibilità iOSIl sistema operativo è un Android Wear con poche personalizzazioni, tuttavia l'orologio è fra i primi a vantare la compatibilità anche con i sistemi iOS. Huawei enfatizza notevolmente le capacità di Huawei Watch come fitness tracker. Sia il sensore di movimento sia il sensore per il battito cardiaco vengono accreditati come piuttosto accurati.
Un vero orologioHuawei non ha impiegato poco tempo per portare sul mercato il suo smartwatch. Il primo impatto dopo la presentazione è tuttavia abbastanza positivo. Il produttore cinese sta impiegando tutte le sue forze per conquistare mercati sofisticati come quello europeo ed il più tecnologico americano. Lo Huawei Watch appare un prodotto ben bilanciato, dal design classico in grado di accontentare i palati raffinati della vecchia europa ed abbastanza tecnologico da garantirsi i favori di un pubblico più attento alle evoluzioni tecniche. A quanto pare Huawei è seriamente determinata a diventare un concorrente temibile per Apple e per Samsung oltre che per tutti gli altri player del mercato mobile. https://youtu.be/eiEeveMVTX8 https://youtu.be/0rvCss0C7eY
