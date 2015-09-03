Skype 6.0 per iOS e Android aggiornamento pronto

Nuova versione di Skype per iOS e per Android, nuovo look. Gli utenti di Skype sono ormai abituati alle evoluzioni dell'interfaccia e delle funzionalità del loro programma di messaggistica preferito. Nel corso degli anni, Skype ha cambiato più volte faccia e lo ha fatto sempre in modo anche molto radicale. Anche questa nuova versione di Skype non è da meno e presenta novità rilevanti dal punto di vista dell'interazione con gli utenti. Il rollout della versione per Android è ancora in corso, mentre sono già disponibili le versioni per iPhone e iPad. Per quanto riguarda le novità della versione per Android il design è ora omogeneo con material ovvero sfrutta tutte le caratteristiche della UI del sistema operativo di Google. Nella parte destra dello schermo sono stati inseriti dei "floating buttons", pulsanti fluttuanti che contengono shortcut per effettuare una chiamata sia vocale sia video, oppure inviare un messaggio di testo. Secondo i progettisti di Skype questi pulsanti fluttuanti dovrebbero rendere più semplice iniziare una conversazione. Migliorata anche la funzionalità di ricerca dei contatti e all'interno delle conversazioni, che con l'aggiornamento alla versione 6 dovrebbe risultare molto più veloce. Infine piccole migliorie all'interfaccia relative alla gestione delle conversazioni che mostra ora un'icona che riporta quanti messaggi rimangono da leggere all'interno della chat. Simili gli aggiornamenti riportati nella versione per iPad e iPhone. Il design generale dell'applicazione è stato rivisto per renderlo più omogeneo con i device della famiglia Apple. Attraverso il classico swipe si possono effettuare azioni come iniziare una telefonata oppure cancellare un messaggio. Così come nel caso di Android, anche per la versione iOS è stata rivista la funzionalità di ricerca nelle conversazioni e nei contatti in modo da renderla molto più veloce.