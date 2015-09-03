IFA 2015 | Yoga Tab 3 Pro: il nuovo tablet con proiettore
03/09/2015
IFA 2015: Lenovo presenta Yoga Tab 3 e Yoga Tab 3 Pro, erede del Tab 2 Pro lanciato esattamente un anno fa. Lenovo sale sul palco dell’IFA 2015 di Berlino e mostra al mondo i nuovi tablet Yoga Tab 3 e Yoga Tab 3 Pro, prodotto unico nel suo genere poiché è dotato di un proiettore incorporato che consente di proiettare immagini, filmati e mostrare l’uso di applicazioni ovunque ci si trovi. Una tecnologia che nell’arco di un anno è stata migliorata e perfezionata, visto che aveva debuttato proprio nella versione precedente del medesimo dispositivo. L’azienda cinese punta molto sui due nuovi tablet: lo Yoga Tab 3 e lo Yoga Tab 3 Pro. Il display è curiosamente più piccolo rispetto al prodotto lanciato nel 2014 ma il motivo è presto detto: si passa dai precedenti 13 pollici ai 10 che consentono di raggiungere una densità di pixel maggiore garantendo la compatibilità con la risoluzione QHD. Si tratta solo di uno dei tanti upgrade cui Lenovo ha messo mano per far sì che il proiettore dello Yoga Tab Pro 3 sia in grado di garantire immagini ancora più luminose. In buona sostanza, questo nuovo dispositivo è in grado di proiettare su un muro o su un soffitto l’immagine equivalente ad uno schermo da 70 pollici. L’audio, poi, è garantito da quattro speaker presenti sulla parte frontale e un Dolby Atmos virtuale, che dovrebbe emulare l’effetto surrounda. Una soluzione che rende chiari gli intenti di Lenovo: offrire agli utenti un tablet in grado di riprodurre anche film e serie TV, realizzando una piccola sala cinematografica ovunque ci si trovi. Lo Yoga Tab 3 Pro sarà venduto a 499 dollari e sarà sugli scaffali degli store a partire da novembre, mentre i modelli più economici sono più simili ai classici tablet Android da 8 e 10 pollici, perdono ovviamente il proiettore e avranno prezzi compresi tra i 169 e i 199 dollari. https://www.youtube.com/watch?v=miPOZkkPwcU
