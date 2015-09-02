Sony Xperia Z5, Premium con schermo 4K
02/09/2015
Sony ha deciso di fare un salto di qualità per quanto riguarda il mondo degli Smartphone. Xperia Z3 e Z3+ non avevano avuto un grande successo sul mercato ed anche le caratteristiche tecniche non erano tali da indurre l'utente ad un acquisto di impulso. Con Z5 Sony compie un deciso balzo in avanti portando sul mercato alcune caratteristiche che rendono gli smartphone della famiglia Z5 molto differenti dai concorrenti.
Sony Z5 Premium con schermo da 4KTogliamoci subito ogni dubbio e diciamo che le versioni di Z5 sono tre: Z5, Z5 Compact e Z5 Premium. Di questi tre modelli quello che si distingue maggiormente è lo Z5 Premium. A fare la differenza per la versione Premium è sicuramente il display da 4K. Lo Z5 Premium è equipaggiato con uno schermo da 5.5'' 4K (3.840x2.160) ed 806ppi che promette immagini dai colori vividi e dalla definizione fuori dal comune. Non possono rivaleggiare in quanto a schermo le altre due versioni, con lo Z5 che mantiene lo stesso schermo da 5.2'' 1080p dello Z3 e la versione Compact che equipaggia un display da 4.6'' 720p. Se si esclude l'eccezionale schermo 4K della versione Premium, i tre modelli condividono le stesse caratteristiche.
Processore, memoria e batteriaIl processore è uno Snapdragon 810, lo storage è da 32GB espandibile via microSD. La versione Premium dispone di una batteria da 3.430mAh e 3GB di Ram. La versione Compact monta una batteria da 2.700mAh. Lo Z5 nella sua versione standard mantiene i 3GB di Ram con una batteria da 2,900mAh. Proprio la batteria rappresenta uno dei punti di forza della famiglia Xperia Z5. Sony scommette per tutti gli smartphone di questa serie su una durata della batteria fino a 2 giorni.
Sensore per le impronte digitaliCome la maggior parte dei competitor Sony ha equipaggiato gli Z5 con il sensore per le impronte digitali. Tuttavia Sony è riuscita ad inserire il sensore direttamente all'interno del tasto di accensione posto lateralmente lungo il lato sinistro dello smartphone. Una posizione inconsueta che, comunque secondo tanti, risulterebbe più naturale e semplice da utilizzare.
Fotocamera con l'autofocus più veloce al mondoInutile dire che Sony eccelle nel comparto fotografico. Il produttore giapponese è all'avanguardia nella progettazione e sviluppo di sensori fotografici e ne è anche uno dei principali fornitori per molti altri player nel mondo. Non sorprende che all'interno degli smartphone della famiglia Z5 si trovi un sensore Exmor RS da 23MP 1/2.3''. Un gioiellino in grado di produrre scatti di qualità decisamente superiore. Il sensore supporta la messa a fuoco automatica a rilevamento di fase. Per chi non mastica troppo di fotografia diciamo che la fotocamera dello Z5 è in grado di mettere a fuoco un soggetto in 0.03 secondi. Con questa velocità di messa a fuoco lo Z5 è probabilmente lo smartphone con autofocus più veloce al mondo. L'obiettivo che correda il sensore è un 24mm formato da 6 elementi con un diaframma da f/2.0. Tutti e 3 i modelli sono in grado di produrrre video da 4K ma ovviamente solo la versione Premium è in grado di visualizzarli nativamente.
Software e sistema operativoIl sistema operativo è per tutti i modelli Android 5.1.1. Sony ha personalizzato il sistema rendendo l'interfaccia molto minimale e semplice come nello stile della casa nipponica. Probabilmente il meglio deve ancora venire, ovvero gli smartphone della famiglia Z5 otterranno ancora qualche miglioramento con l'avvento di Android M, il supporto nativo al sensore per le impronte digitali e la migliorata gestione della batteria.
Disponibilità e prezziGli Z5 competeranno con gli altri telefoni di fascia alta non solo per le specifiche tecniche ma anche per i prezzi. La versione standard Z5 verrà commercializzato ad un prezzo di 699€, la versione Compact ha un prezzo di 599€, mentre la versione Premium con schermo 4K costerà 799€. Disponibilità ancora non dichiarata
