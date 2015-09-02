Caricamento...

Huawei Mate S con Force Touch, batte iPhone 6S sul tempo

02/09/2015

Ad IFA 2015 Huawei, produttore di successo in Cina ed ormai affermato anche in Europa con i risultati ottenuti da Huwaei P8, anticipa Apple e presenta il nuovo Huawei Mate S, smartphone pronto a rivaleggiare con i più blasonati iPhone 6 e 6S per tecnologia e qualità. https://twitter.com/HuaweiDevice/status/639126890092081157 Andando con ordine, lo Huawei Mate S è il successore del Ascend Mate 7 che già si era affermato sul mercato l'anno scorso. Il nuovo Mate S è ora più maneggevole con uno schermo che si riduce dai 6'' del precedente modello agli attuali 5.5''. Dall'Ascend Mate 7 eredita tuttavia le rifiniture in metallo che già si erano fatti apprezzare su questo modello. https://youtu.be/i7pLyruHJDQ Le novità tuttavia non sono solo estetiche e non riguardano solo le dimensioni. Huawei Mate S nasce con caratteristiche tali che lo rendono un concorrente temibile per iPhone 6 e 6S.

Caratteristiche Tecniche

Lo schermo da 5,5'' 1080p è un Amoled curvo da 401PPI di risoluzione, protetto da un vetro in Gorilla Glass di quarta generazione e 105% di saturazione. Le dimensioni contano e lo Huawei Mate S misura 75.3mm x 149.8mm per uno spessore di appena 7.2mm con un peso di appena 156g incluse le batterie. Il processore è un Hisilicon Kirin 935, Octa core (4*2.2GHz + 4*1.5GHz), 64-bit, coadiuvato nelle prestazioni da 3GB di Ram. Lo storage può essere da 32GB/64GB/128GB. Il Mate S arriverà sul mercato con una camera posteriore da 12MP con stabilizzatore ottico per le immagini e flash dual tone. La fotocamera secondaria sarà da ben 8MP.

Batteria con ricarica veloce

La batteria sarà da 2700mAh. Nonostante il bagaglio tecnico di tutto rilievo del Mate S, questa batteria dovrebbe essere in grado di alimentare lo smartphone per una giornata intera. In ogni caso il Mate S supporta la ricarica veloce. Rumors sostengono che dovrebbe essere in grado di ricarcarsi completamente a velocità doppia rispetto ad iPhone 6 Plus.

Force Touch, Knuckle e rilevatore impronte

Sul retro dello Huawei Mate S è posizionato il sensore per il rilevamento delle impronte digitali che nel caso dello smartphone cinese non viene utilizzato solo come sostituto delle password d'accesso ma si sdoppia come controller di alcune gestures. In altre parole il gesto swipe come molti altri sono possibili anche sul sensore delle impronte digitali, aumentando di fatto il numero di gestures utilizzabili su questo smartphone. In tema di gestire Huawei Mate S batte decisamente sul tempo iPhone 6, implementa il tanto atteso Force Touch e dunque consente di utilizzare il livello di pressione delle dita sullo schermo per controllare diverse impostazioni delle app e del sistema operativo, e anche Knuckle 2.0 che consente di interagire con il telefono utilizzando le nocche delle dita. In pratica il trio "Sensore delle impronte digitali 2.0", Knuckle 2.0 e Force Touch consente di interagire con Huawei Mate S in molteplici modi, molti di più degli altri smartphone attualmente presenti sul mercato incluso iPhone 6.

Doppia SIM e connettività completa

Sul fronte connettività si registrano Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11b/g/n, 2.4G e USB2.0. Completano il tutto Fra le caratteristiche importanti di Huawei Mate S non si può non annotare la presenza di due slot per le SIM, caratteristica che consente agli utenti di utilizzare due connessioni LTE separate.

Disponibilità e prezzi

La disponibilità è prevista nel mese di Settembre con le prenotazioni al via già il 5 Settembre. Le versioni sarannno tre. Una versione standard con colorazioni champagne o grigio titanio, 3GB di RAM, 32 GB di Storage ad un prezzo di 649 euro. Una versione Premium con colorazioni rosa corallo o oro che si differenzia dalla versione Standard per i 64GB di storage al prezzo di 699 euro. Infine la versione Force Touch con 128GB di storage il cui prezzo non è stato ancora annunciato.
