Resto al Sud Academy un’opportunità per i giovani del Sud
di Redazione
02/09/2015
Venerdì 4 settembre non sarà un giorno qualunque, almeno non per i giovani ai quali è rivolta la seconda edizione della Resto al Sud Academy, che in questa data sarà presentata ufficialmente. Per i ragazzi che rispondono ai requisiti del bando, giovani dai 23 ai 29 anni interessati al mondo digitale, che hanno studiato, si sono laureati, ma che sono nati e cresciuti nelle difficoltà di una terra bella quanto complicata, l’occasione di vincere la partecipazione ai corsi online della scuola, in materia di innovazione e social media. Per loro “restare” non significa solo scommettere, credere, cambiare lo status quo, ma vuol dire agire spontaneamente per dare una possibilità in più alla loro terra, piena di limiti e di problemi tangibili, ma anche ricca di tradizioni e meraviglie. Senza sacrificare le proprie radici e senza rinunciare a godere di tesori, che in molti cercano di annichilire, questi ragazzi possono contribuire con le loro passioni a far emergere i luoghi da cui provengono, posti che potrebbero andare dimenticati o essere ricordati soltanto per fatti di cronaca. Il progetto nasce in collaborazione con Conad e non a caso è promosso da Talent Garden Cosenza, il campus digitale, spazio di coworking e condivisione. Fondamentali anche quest’anno le partnership con Tiscali e Ninja Academy, scuola che offre corsi di alta formazione. Bari, Cosenza, Caserta, Palermo e Lampedusa le città dove saranno selezionati i primi partecipanti. C’è tempo fino al 20 novembre per inviare le domande, nel frattempo per saperne di più l’appuntamento è alle ore 12 nel chiostro di San Domenico a Cosenza.
