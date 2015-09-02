Snap la Polaroid tascabile che stampa senza inchiostro
Ritorna l’era delle Polaroid: arriva Snap la macchina fotografica che scatta istantanee in formato 5*7,62. Quanti ricordano le sensazioni di curiosità e impazienza che accompagnavano l’attesa del fatidico sviluppo del rullino? Per molti probabilmente sono sfumate col passato. Il passaggio al digitale di cose ne ha cambiate! Se il piccolo rotolo di pellicola fotografica racchiudeva scatti spontanei, pose alle quali non si poteva rimediare, le macchine fotografiche di nuova generazione, filtrano, correggono, modificano e cancellano quello che all’occhio non piace. Basta questo per soddisfare l’esigenza di immortalare i momenti che si vogliono ricordare, quelli importanti e quelli che lo sono meno, senza il bisogno di dare alle stampe pezzi unici, modificati e non. Il perché questo succeda non si sa, è un fenomeno sociale che andrebbe indagato e approfondito: pigrizia? Coscienza ecologica? Comodità di raccolta e catalogazione? Adattamento passivo al cambiamento? Resta un mistero. Per fortuna le Polaroid sono ancora tra noi e anche se non è assicurato possano risvegliare l’emozione dell’effetto sorpresa, quanto meno possono restituire lo scatto in un formato concreto, tangibile nell’immediatezza di un click. E pare che questo non dispiaccia, visto, ad esempio, il lancio sul mercato a distanza di poco tempo di accessori per la stampa come Prynt, Snapjet e di Socialmatic, alle quali si aggiunge adesso Snap, un’instant camera tascabile di 10 megapixel. Si possono preselezionare tre filtri: a colori, bianco e nero e vintage e si può anche impostare un timer di 10 secondi per l’autoscatto e i selfie, moda del momento. In più, per salvare un numero maggiore di foto, c’è la possibilità di inserire una microSD. Nonostante le caratteristiche appena elencate, quella più rilevante è la stampa su carta Zink che sfrutta un particolare tipo di tecnologia di stampa, senza ricorrere all’impiego di inchiostro. Zink sta infatti per Zero Ink. E allora come si imprime l’immagine sul foglio? Il processo sfrutta il calore per attivare i cristalli di colore del foglio di stampa e in pochi secondi la foto compare. Presentata in diversi colori, Snap sarà disponibile nera, bianca, rossa e azzurra al prezzo di 99$, ma ci vorrà la fine dell’anno prima di poterla acquistare.
