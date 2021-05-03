Perché scegliere la fotografia professionale
di Redazione
03/05/2021
La fotografia professionale è una tecnica di espressione che sfrutta la comunicazione visiva e per la quale si impiegano dispositivi tecnologici di ultima generazione, che riescono a rendere una qualità dell’immagine particolarmente unica nel suo genere. L’obiettivo principale della fotografia professionale consiste nell’ottenere un certo interesse da parte dell’osservatore. Spesso infatti proprio questo tipo di foto viene utilizzato nell’ambito delle attività di marketing, per suscitare la curiosità e il riscontro degli utenti e persuaderli ad acquistare un prodotto o ad utilizzare determinati servizi. Sono molte le competenze professionali che un fotografo deve mettere in atto anche da questo punto di vista.
La percezione della nostra immaginePer esempio pensiamo ad un fotografo a Firenze specializzato in still life, ritratto e interni, per comprendere in maniera dettagliata quali competenze un professionista della fotografia deve riuscire ad esplicitare. Tutto parte dal modo in cui la nostra immagine viene percepita. A livello inconscio l’immagine professionale è ciò che noi desideriamo che gli altri possano percepire relativamente a noi stessi e, se utilizziamo la fotografia come strumento di marketing, riguardo a tutto ciò che concerne la nostra attività lavorativa. Per dire il concetto con altre parole e per essere più chiari, spesso gli utenti richiedono all’immagine professionale la modalità più perfetta in cui vogliono appare agli occhi del mondo esterno. Ma proprio per caratterizzarsi come tale la fotografia professionale non può essere improvvisata, ma deve essere appositamente studiata con l’aiuto degli esperti del settore. Soltanto in questo modo potrà risultare particolarmente efficace.
Quali sono i campi di applicazioneSono molti i campi di applicazione della fotografia professionale. Infatti essa viene spesso utilizzata in maniera efficace nell’ambito delle varie attività di comunicazione o in settori commerciali. Può trovare impiego sia online che su supporti cartacei. Soprattutto la fotografia professionale trova riscontro in tutti quei campi in cui abbiamo l’interesse a far apparire immagini di alto livello, di grande qualità e che siano perfetti in tutti i dettagli. Possiamo dire che trova particolare interesse in quelle che oggi vengono definite le nostre vetrine virtuali, in cui vogliamo apparire in un certo modo. Quindi per esempio nei siti internet, negli e-commerce, nei cataloghi sia online che cartacei, nelle riviste e nelle brochure.
Perché evitare la fotografia fai da teQuando abbiamo l’interesse a mostrare un’immagine di tipo professionale, sarebbe meglio evitare il fai da te. Molti per esempio pensano che sia sufficiente fotografare con il proprio smartphone. Ma in realtà con il cellulare riusciamo ad ottenere non sempre immagini di buona qualità e questo, se abbiamo l’interesse a fare in modo che la foto risulti efficace, potrebbe penalizzarci. Infatti la scarsa qualità dell’immagine tende a far diminuire l’interesse degli utenti. Se vogliamo ottenere delle fotografie di qualità, adeguate ad esprimere un intento comunicativo che ci faccia raggiungere determinati obiettivi, dobbiamo necessariamente affidarci ad un professionista della fotografia. Infatti il fotografo professionista non ha interesse soltanto a realizzare lo scatto. Questo costituisce soltanto l’attività base, ma si va spesso oltre. Infatti di solito il fotografo professionista ha a disposizione un team di lavoro costituito da grafici, webmaster, esperto di comunicazione anche nell’ambito dei social network e, attraverso la consultazione di tutti questi professionisti, può ricercare quei particolari che mettano l’accento sulla qualità del prodotto o dei servizi. In questo modo si può ottenere un’immagine esaustiva, che possa essere soddisfacente per le esigenze dell’utente e dia la sensazione di avere una visione d’insieme chiara e trasparente. Il fai da te è di solito invece qualcosa di diverso, perché si basa sull’improvvisazione e non riesce ad avere quell’efficacia comunicativa che soltanto la fotografia professionale può mettere in atto in maniera completa.
