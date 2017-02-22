Polaroid 600, il ritorno: quanto costa e caratteristiche
di Redazione
22/02/2017
Polaroid 600 ed è ritorno gli anni ’80! L’azienda Impossible Project ha realizzato una nuova macchina fotografica che farà la felicità soprattutto dei nostalgici, un progetto vintage dal prezzo contenuto che potrebbe realmente attirare una grossa fetta di mercato. Stiamo parlando della Polaroid Serie 600 Cool Cam Red, un’edizione limitata della macchina fotografica che ha impazzato per diversi anni e che per l’occasione è stata riveduta e rinnovata.
Polaroid 600: caratteristiche e prezzoLa nuova versione dell’instant camera è disponibile in due colorazioni, rosso e nero brillante, ma lo stile è esattamente lo stesse dell’antenato. È compatibile con tutti i tipi di pellicola serie 600, ha un flash automatico, una lente a fuoco fisso e uno schermo che si occupa di proteggere le foto dalla luce. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti in grado di far rivivere le emozioni di uno scatto con la classica Polaroid. Gli utenti italiani la possono già acquistare tramite il negozio ufficiale europeo di Impossibile Project al prezzo di 149,90, che include anche un anno di garanzia. Non è la prima macchina fotografica istantanea che questa azienda realizza, poiché già nel 2016 ha visto la luce la Camera T-1, che ha voluto ricreare un mix tra lo scatto analogico e le moderne tecnologie digitali. Con la Polaroid 600 si è fatto un passo successivo, poiché al ritorno vintage sono state associate le migliorie che la tecnologia ha sviluppato nel corso di ben quattro decadi. https://www.youtube.com/watch?v=srrDcuE5go4
