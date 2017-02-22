Caricamento...

Honor V9 presentato ufficialmente lo smartphone con risoluzione QHD

22/02/2017

La società cinese Huawei Honor dimostra di saper fare grandi progressi nel campo dell'elettronica di consumo e presenta il suo nuovo smartphone top di gamma: Honor V9. La società con sede a Shenzhen ha annunciato l'arrivo del dispositivo sul mercato cinese, confermando le altissime aspettative del pubblico. Il nuovo dispositivo della società presenta caratteristiche principali molto innovative per essere un dispositivo mobile. Vediamo le novità introdotte.

Honor V9 - il nuovo smartphone top di gamma

Honor V9 è uno smartphone intenzionato ad essere a tutti gli effetti un vero top di gamma. Il dispositivo, a livello hardware, monta il potente SoC Kirin 960. Il display LCD è da 5,7 pollici con risoluzione risoluzione QHD (1440 x 2560). Un prodotto dotato di una capiente batteria da 4.000mAh, ben 4 GB di RAM e 64 GB di Storage, come specifiche tecniche minime. Chiaramente, a fronte di queste caratteristiche tecniche, molti si aspetteranno un prezzo di listino da urlo. Con grande sorpresa scoprirete invece che in Cina verrà venduto a un prezzo che partirà da 358€. Interessante anche il comparto fotografico di Honor V9: fotocamera dual-cam da 12MP con apertura f/2.2 e flash dual-LED. Le altre caratteristiche comprendono il supporto alla navigazione 4G LTE, possibilità di Dual-SIM e sistema di ricarica rapida con UBS Type-C. A livello di sistema operativo non mancherà l'interfaccia utente EMUI 5.0 basata su Android Nougat 7.0. Honor V9 è stato presentato in Cina ma l'arrivo è previsto anche Europa nei prossimi mesi. Il prezzo per l'Europa non è stato confermato, potrebbero essere quindi previste variazioni. [gallery link="file" ids="14162,14163"]
Honor V9 - Specifiche tecniche principali:
  • SoC Kirin 960 a 2.3GHz
  • GPU Mali-G71
  • Display LCD da 5.7 pollici QHD 1440 x 2560 pixel
  • 4/6GB di RAM
  • 64/128GB di memoria interna
  • Fotocamera posteriore dual da 12MP f/2.2 dual-flash LED
  • Fotocamera anteriore da 8MP
  • Batteria da 4.000mAh
  • 4G LTE
  • Dimensioni pari a 157 x 77.5 x 6.97 mm
  • Peso di 184g
  • Sistema Operativo Android 7.0 Nougat su EMUI 5.0
Rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni sull'arrivo di Honor V9 in Italia.
