Honor V9 presentato ufficialmente lo smartphone con risoluzione QHD
di Redazione
22/02/2017
Honor V9 - il nuovo smartphone top di gammaHonor V9 è uno smartphone intenzionato ad essere a tutti gli effetti un vero top di gamma. Il dispositivo, a livello hardware, monta il potente SoC Kirin 960. Il display LCD è da 5,7 pollici con risoluzione risoluzione QHD (1440 x 2560). Un prodotto dotato di una capiente batteria da 4.000mAh, ben 4 GB di RAM e 64 GB di Storage, come specifiche tecniche minime. Chiaramente, a fronte di queste caratteristiche tecniche, molti si aspetteranno un prezzo di listino da urlo. Con grande sorpresa scoprirete invece che in Cina verrà venduto a un prezzo che partirà da 358€. Interessante anche il comparto fotografico di Honor V9: fotocamera dual-cam da 12MP con apertura f/2.2 e flash dual-LED. Le altre caratteristiche comprendono il supporto alla navigazione 4G LTE, possibilità di Dual-SIM e sistema di ricarica rapida con UBS Type-C. A livello di sistema operativo non mancherà l'interfaccia utente EMUI 5.0 basata su Android Nougat 7.0. Honor V9 è stato presentato in Cina ma l'arrivo è previsto anche Europa nei prossimi mesi. Il prezzo per l'Europa non è stato confermato, potrebbero essere quindi previste variazioni. [gallery link="file" ids="14162,14163"]
- SoC Kirin 960 a 2.3GHz
- GPU Mali-G71
- Display LCD da 5.7 pollici QHD 1440 x 2560 pixel
- 4/6GB di RAM
- 64/128GB di memoria interna
- Fotocamera posteriore dual da 12MP f/2.2 dual-flash LED
- Fotocamera anteriore da 8MP
- Batteria da 4.000mAh
- 4G LTE
- Dimensioni pari a 157 x 77.5 x 6.97 mm
- Peso di 184g
- Sistema Operativo Android 7.0 Nougat su EMUI 5.0
