Oppo 5X: al MWC 2017 lo smartphone Android rivoluzionario per la fotografia
di Redazione
22/02/2017
Oppo 5X: uno smartphone Android fotografico dal potenziale non indifferenteNonostante "5x" faccia riferimento alla tecnologia utilizzata da Oppo per perseguire questo risultato, piuttosto che al nome specifico del device, al MWC 2017 verrà illustrato come coniugare una tecnologia dotata di un tale potenziale al necessario power saving sul dispositivo. Non è inoltre la prima volta in cui Oppo lancia una tecnologia smartphone particolare: è già accaduto nel 2014 con il lancio di VOOC flash charge, perfezionatasi poi nel 2016 all'ultimo MWC. Il brand sta inoltre diventando inesorabilmente il numero uno in territorio cinese, scalzando brand del calibro di Apple e ponendo delle serie basi per la conferma del suo valore anche in occidente, proprio quest'anno. I prodotti innovativi, d'altronde, ad Oppo non mancano: basti pensare ad Oppo Find 9, design curato e hardware di ottimo livello, con due fotocamere da 21 e 1 megapixel che ribadiscono l'impegno anche dal punto di vista dell'imaging, che rivedremo in Oppo 5x. Il brand si è inoltre alleato con altri producer, tra cui Huawei e Vivo, per la creazione di AMOLED display e componentistica a basso prezzo, ma di alta qualità. Si tratta di passi che stanno portando Oppo alla vetta: il prossimo nuovo smartphone fotografico del brand sarà la chiave di volta per il successo definitivo in Occidente?
